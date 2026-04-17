Ministar Đorđe Milićević u Irigu razgovarao sa mladima

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević posetio je Irig i u okviru projekta „Sa ministrom na Ti“ razgovarao sa mladim ljudima.

Milićević je tom prilikom istakao da je projekat „Sa ministrom na Ti“ zamišljen kao prostor u kom se briše distanca između institucije i pojedinca.

-Kroz ovakve susrete želimo da napravimo jednostavan, ali iskren odnos između države i mladih – rekao je Milićević i dodao da je zato potrebno razgovarati o budućnosti sa onima koji će tu budućnost živeti.

Ministar je naglasio da mladi danas imaju veći izbor: mogu da ostanu, da odu ili da se vrate i dodao da se u tom prostoru izbora krije ključni izazov. Prema njegovim rečima, ovakvi razgovori i direktni susreti sa mladima su potrebni i ne treba da budu opterećeni formom, već iskreni i otvoreni. On je naveo da projekat ima vrlo konkretan cilj, da prikupi stvarne uvide: ne ono što mislimo da mladi žele, već ono što oni zaista govore.

-Zato su pitanja jednostavna, a suštinska: Šta vas tera da razmišljate o odlasku? Šta bi vas zadržalo? Šta vam danas nedostaje da biste planirali život u Srbiji? Šta bi bila jasna poruka zbog koje biste se vratili? – rekao je on.

Milićević je napomenuo da ovo nisu pitanja za analizu, već za odluke, i naglasio da odgovori na ta pitanja direktno odlučuju budućnost naše zemlje.

Ministar je dodao da je jedan od ključnih elemenata projekta “Sa ministrom na Ti” uključivanje mladih koji se nalaze izvan matice kao ravnopravnih sagovornika.

Tekst i foto: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.