O znamenitim Srbima i Srpkinjama u balkanskim i Velikom ratu

Irig-U rodnoj kući Borislava Mihajlovića Mihiza u Irigu predstavljena knjiga dokumentarne poezije „Znameniti Srbi i Srpkinje Balkanskih ratova i Velikog rata (1912–1918)” autora, profesora Batrića Ćalovića. O Batrićevoj poeziji govorio je recenzent knjige dr Saša Marković, istoričar i dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru. Stihove je kazivao glumac i muzičar Dejan Šarković, dok su u muzičkom delu programa nastupili članovi gitarskog trija udruženja „Varadinum”, pod vođstvom Slobodana Telečkog-Bože, uz učešće njegovih učenika Danice Kolarov i Uroša Kneževića. Ova osobena pesmarica o herojstvu nastoji da ostavi trajan duhovni trag i odgovori potrebama svih naraštaja protiv nepamćenja. U tom smislu, ona nas, poput svetionika, usmerava ka sopstvenim korenima, tradiciji i kulturnom pamćenju.



