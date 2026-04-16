Promocija romana „Karota“ dobitnika NIN-ove nagrade Darka Tuševljakovića

Promocija romana „Karota“ Darka Tuševljakovića, dobitnika NIN-ove nagrade za najbolji roman u 2025. godini, biće održana 17. aprila 2026. godine sa početkom u 19 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“.

Ovom prilikom posetioci će imati priliku da bliže upoznaju autora i njegovo nagrađeno delo, kao i da čuju više o samom nastanku romana i temama koje obrađuje. Razgovor sa autorom vodi diplomirani bibliotekar Marijana Jakovljević.

Promocija je otvorena za sve zainteresovane ljubitelje književnosti.

