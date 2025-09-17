IN MEMORIAM: Dejan Milovanović (1984-2025)

Iznenada, u 42. godini života, preminuo je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac naše zemlje Dejan Milovanović.

Kako navodi Fudbalski savez Srbije, član jedne od najtalentovanijih generacija srpskih igrača (1984), ostavio je dubok trag u dresu nacionalnih selekcija, naročito mlade reprezentacije Srbije do 21 godine, sa kojom je osvojio dva srebra na Evropskim prvenstvima.

Na šampionatu u Nemačkoj 2004, u generaciji koju je predvodio selektor Vladimir Petrović, postigao je izuzetno važan pogodak protiv Belorusije u trijumfu od 2:1. Tri godine kasnije, u Holandiji, pod vođstvom selektora Miroslava Đukića, ponovo je bio među ključnim akterima. Njegov fantastičan gol doneo je pobedu protiv Italije od 1:0 i trasirao orlićima put do finala kontinentalnog šampionata.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije odigrao je dve utakmice 2008. godine, obe pod komandom selektora Miroslava Đukića, protiv Rusije i Nemačke.

Sin takođe legendarnog Đorđa Milovanovića, prve fudbalske korake napravio je u petlićima Crvene zvezde, gde je prošao sve selekcije i kao vođa svoje generacije promovisan u prvotimca 2001. godine.

Zajedno sa Boškom Jankovićem, Aleksandrom Lukovićem, Draganom Mrđom i Markom Perovićem, Deki je činio okosnicu tima koji je na Marakanu doneo tri titule i četiri nacionalna kupa.

Počivaj u miru, Dejane.

Tekst i foto: fss.rs

