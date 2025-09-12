Etno fest u Laćarku

Laćarak će i ove godine biti domaćin tradicionalnog Etno festa, koji će se održati u samom centru sela, 13. i 14. septembra sa početkom u 19 časova.

Prve večeri, u subotu 13. septembra, publici će se predstaviti KUD Mačvanka iz Klenja, KUD Sava Kličković iz Laćarka, kao i Etno grupa Zavet iz Laćarka.

Druge večeri, u nedelju 14. septembra, nastupiće Folklorni ansambl Branko Radičević iz Sremske Mitrovice i Etno grupa Hram iz Laćarka.

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Mesne zajednice Laćarak i Grada Sremska Mitrovica, sa ciljem očuvanja tradicije, narodne muzike i kulturne baštine ovog kraja.

Izvor: Laćaračke vesti

