„Na maturu bez automobila“ – tribina i simulatori za srednjoškolce u Sremskoj Mitrovici

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i ove godine sprovodi akciju i kampanju sa ciljem podizanja nivoa bezbednosti i unapređenja bezbednosti mladih u saobraćaju u Republici Srbiji. U saradnji sa Savetom za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, Agencija realizuje kampanju pod sloganom „Na maturu bez automobila“.

Tim povodom biće organizovana tribina za maturante srednjih škola sa teritorije Grada Sremska Mitrovica. Učenici su o tribini obavešteni putem škola, a program će biti održan u pozorištu „Dobrica Milutinović“, u utorak, 21. aprila 2026. godine, sa početkom u 12 časova.

Istovremeno, na gradskom trgu biće postavljeni simulatori čeonog udara i prevrtanja, koji će biti dostupni u periodu od 12 do 17 časova. Ovom prilikom pozivaju se učenici srednjih škola, ali i sva zainteresovana lica, da se odazovu akciji i isprobaju simulatore.

Korišćenje simulatora predstavlja efikasan način da vozači, naročito mladi, sagledaju posledice saobraćajnih nezgoda i razviju svest o odgovornom ponašanju u saobraćaju.

