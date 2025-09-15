  • ponedeljak, 15. septembar 2025.
Bronza za laćaračku džudistkinju Jasminu Raković
Sport
0 Komentara

Bronza za laćaračku džudistkinju Jasminu Raković

15. septembar 2025. godine

Judo klub Tamiš iz Pančeva bio je domaćin prestižnog turnira koji je održan 13. septembra 2025. godine u Beogradu, na kojem je učestvovalo 637 takmičara iz 9 zemalja. Među njima našao se i tim Judo kluba LSK Laćarak, koji je nastupio sa sedam boraca.

Najveći uspeh postigla je takmičarka Jasmina Raković, koja je, nakon izuzetnih borbi, zasluženo osvojila bronzanu medalju. Ovaj rezultat je sjajan pokazatelj njenog truda i posvećenosti, kao i kvaliteta trenažnog procesa u klubu.

Ostali takmičari, iako nisu osvoji medalje, vratili su se sa dragocenim iskustvom koje će im sigurno pomoći u budućim nastupima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Bronza za Tubića
categories_image
Uspešan vikend za AK „Srem“
categories_image
Indiansi iz Inđije otvorili sezonu sa dve pobede u Maradiku
categories_image
Rumljanke slavile u debiju rukometne Super lige Srbije
categories_image
Evropska bronza za Anju Lukić
categories_image
Rumljanke vas zovu na 1.kolo u rukometnoj Super-ligi Srbije
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Isti cilj i naredne sezone

categories_image

Sport

Uspešan nastup karatista „...

categories_image

Sport

Nove medalje za atletičare ̶...

categories_image

Sport

Uspeh pionirki GŽOK „Srem&...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt