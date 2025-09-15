Bronza za laćaračku džudistkinju Jasminu Raković

Judo klub Tamiš iz Pančeva bio je domaćin prestižnog turnira koji je održan 13. septembra 2025. godine u Beogradu, na kojem je učestvovalo 637 takmičara iz 9 zemalja. Među njima našao se i tim Judo kluba LSK Laćarak, koji je nastupio sa sedam boraca.

Najveći uspeh postigla je takmičarka Jasmina Raković, koja je, nakon izuzetnih borbi, zasluženo osvojila bronzanu medalju. Ovaj rezultat je sjajan pokazatelj njenog truda i posvećenosti, kao i kvaliteta trenažnog procesa u klubu.

Ostali takmičari, iako nisu osvoji medalje, vratili su se sa dragocenim iskustvom koje će im sigurno pomoći u budućim nastupima.

