Večeras koncert povodom 60 godina FA „Branko Radičević“

Folklorni ansambl „Branko Radičević“ iz Sremske Mitrovice, ponosni domaćin Srem Folk Festa od samog osnivanja, ove godine proslavlja veliki jubilej – 60 godina postojanja i neprekidnog rada.

Tim povodom, večeras od 20:30 časova publika na Žitnom trgu uživaće u svečanom koncertu kojim će ansambl dostojno obeležiti ovaj značajan datum.

