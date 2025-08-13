  • sreda, 13. avgust 2025.
Večeras koncert povodom 60 godina FA „Branko Radičević“
Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Večeras koncert povodom 60 godina FA „Branko Radičević"

13. avgust 2025. godine

Folklorni ansambl „Branko Radičević“ iz Sremske Mitrovice, ponosni domaćin Srem Folk Festa od samog osnivanja, ove godine proslavlja veliki jubilej – 60 godina postojanja i neprekidnog rada.

Tim povodom, večeras od 20:30 časova publika na Žitnom trgu uživaće u svečanom koncertu kojim će ansambl dostojno obeležiti ovaj značajan datum.

