U pretprodaji ulaznice za Vinski park

Zbog velikog interesovanja, ulaznice za Vinski park u Sremskoj Mitrovici, koji je planiran za 23. avgust, mogu se kupiti i online. Cena je 800 RSD i uključuje brendiranu čašu za degustaciju i svetleću narukvicu koja omogućava pristup svim vinima na festivalu. Ulaznice se preuzimaju od 18. avgusta u Turističkoj organizaciji Grada Sremska Mitrovica ili na sam dan manifestacije.

Posebna pogodnost: kupovinom 6 ulaznica dobijate besplatnu objedinjenu ulaznicu za dve osobe za “Avanturu u Sremskoj Mitrovici” – obilazak Carske palate, Muzeja Srema i Specijalnog rezervata prirode Zasavica (važi do Vinskog parka 2026).

-Vidimo se 23. avgusta u Gradskom parku. Dodjite da nazdravimo umetnosti – poručuju organizatori.

