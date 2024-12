Jelica Pribić Džugurdić ljubavlju piše stihove

Uz pesme kao svoje najmoćnije oružje, pesnikinja Jelica Pribić Džugurdićrodom iz Kuzmina, otvorila je svoje srce, otkrivajući kako je poezija postala svetlo koje razgoni tamne oblake u njenom životu. U Kuzminu je završila osnovnu školu, a srednju PTT u Novom Sadu. Sada je penzionerka, živi i stvara u Sremskoj Mitrovici. Od ranog detinjstva je rado čitala razne knjige, divila se mnogim autorima i jednom je poželela da i sama bude pisac.

Kaže da je počela da piše pre dve decenije, iako je ta iskra u njoj zasijala još u osnovnoj školi.

-Prve stihove sam napisala kod učiteljice, pa mi je ona onda dala zadatak da naučim i svoju drugaricu kako se piše poezija. U meni je uvek tinjala želja da se bavim pisanjem, jer sam se divila pesnicima, oni su za mene bili nešto posebno i maštala sam o tome da jednog dana i sama krenem njihovim stopama. To se i desilo pre nekih dvadesetak godina, osetila sam da imam o čemu da pišem zbog ispunjenog života koji sam imala. Sve u mojim stihovima kreće se plašljivo, treperavo i drhtavo, ali iznad svega, moje stvaralaštvo je usmereno ka ljubavi. Od svega mogu da napravim pesmu, ali najbolji su mi oni stihovi koje napišem u trenutku, iz srca i duše. Inspiracija mi je ljubav prema bivšem suprugu koji je preminuo, kao i prema životu, kiši, vetru i svemu što me okružuje. Ljubav provejava kroz sve moje stihove, to me pokreće, jer u samoći ne bih mogla opstati da nije ljubavi – ističe ona, dodajući da njene pesme obuhvataju i ono negativno – životne gorčine, razočarenja, besmislenost i obmane, ali da kroz njih, ipak, provejava optimizam i polet.

Jelica kao aktivan član Književne zajednice Sremska Mitrovica učestvuje na brojnim promocijama, a ove godine je predstavljala književnike svog grada na obeležavanju Svetskog dana poezije u Beogradu. Do sada je objavila tri knjige, prva se zove “Aprilska jutra”, druga “Kala”, a treća “Igrao je samo za nju”, a na mnogim muzičkim manifestacijama njene pesme su pevane od strane renomiranih muzičkih umetnika.

Kako kaže, osim u Mitrovici, zbirka pesama “Kala” je promovisana i u njenom rodnom Kuzminu, što joj mnogo znači jer su tu bile njene komšije, prijatelji iz detinjstva i rodbina.

-U poslednje vreme pišem priče iz svog detinjstva, o tome kako je nekada bilo u Kuzminu, svoje doživljaje iz tog perioda, običaje i mamine nekadašnje priče o ratu. Tada smo se mnogo više družili, učili smo zajedno, išli skupa na izlete i radne akcije. Sve to naći će svoje mesto u mom novom romanu koji pripremam pod radnim naslovom “U vihoru života”. Iako živim sama, imam ljude koji mi mnogo znače i to čini moju dušu bogatom. Imam ljubavi u srcu i duši, imam vizije i snove i svoje pesme. Sve imam – zaključuje pesnikinja, naglašavajući da, uprkos svim izazovima i životnim burnim trenucima, upravo kroz ljubav i stihove nalazi svoj put ka unutrašnjem miru i ispunjenosti.

Početkom decembra njena treća knjiga “Igrao je samo za nju” promovisana je i u Sremskoj Mitrovici, u Galeriji “Lazar Vozarević”.

