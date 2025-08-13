Rukometni spektakl na Savi

Gradska plaža tokom vikenda bila je prava sportska arena. U okviru manifestacije „Leto na Savi”, Rukometni savez Srbije i Grad Sremska Mitrovica priredili su rukometni dan na pesku, spajajući vrhunski sport, dobru zabavu i osmeh publike.

Od podneva su se smenjivali atraktivni mečevi. Seniorske reprezentacije Srbije, u muškoj i ženskoj konkurenciji, odmerile su snage sa domaćim ŽRK „Srem” i jednim od najjačih timova u zemlji – BHC „2areg”. Pored odraslih, posebno su uživali i najmlađi, za koje su organizatori spremili iznenađenja i prateće aktivnosti.

Direktor svih reprezentativnih selekcija u rukometu na pesku, Ivan Dimitrijević, podsetio je koliko ovaj sport dobija na značaju.

-Rukomet na pesku je u svetu izuzetno popularan, a postoji realna šansa da uskoro postane i olimpijski sport. Kod nas je prisutan više od dve decenije, ali poslednje dve godine razvija se ozbiljnije zahvaljujući podršci Saveza.” Govoreći o rezultatima, Dimitrijević je izdvojio uspehe nacionalnih selekcija i fenomenalnu Elenu Lintić, najboljeg strelca Evropskog prvenstva, koja je ostvarila impresivnu prednost od pedesetak golova – rekao je Dimitrijević.

Kapiten ŽRK „Sremice”, Dušan Drča, naglasio je da Mitrovica ima dugu i bogatu rukometnu tradiciju, te da bi od sledeće godine mogla da postane baza za pripreme reprezentacija u ovom sportu. „Ovakvi događaji nisu samo zabava, već i motivacija za igrače i prilika da se rukomet na pesku razvija i kod nas”, poručio je Drča.

Publika je, pod vedrim nebom i tik uz Savu, imala priliku da vidi rukomet u potpuno drugačijem izdanju – dinamičan, zabavan i pun energije. Organizatori već najavljuju da će rukomet na pesku i narednih godina biti neizostavan deo „Leta na Savi”, sa ambicijom da privuče još više učesnika i gledalaca.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.