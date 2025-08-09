Romsko veče ispred KC Ruma

Ruma-U nedelju 10.avgusta na platou ispred Kulturnog centra u Rumi održaće se Romsko veče. Pripadnici romske zajednice prikazaće svoju igru, pesmu i tradiciju, kao što to čine godinama unazad u okviru Kulturnog leta. Početak koncerta je zakazan za 20 časova.

