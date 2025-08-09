  • subota, 9. avgust 2025.
Romsko veče ispred KC Ruma
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Romsko veče ispred KC Ruma

9. avgust 2025. godine

Ruma-U nedelju 10.avgusta na platou ispred Kulturnog centra u Rumi održaće se Romsko veče. Pripadnici romske zajednice prikazaće svoju igru, pesmu i tradiciju, kao što to čine godinama unazad u okviru Kulturnog leta. Početak koncerta je zakazan za 20 časova.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
SREM BEZ OKOVA: Nemački karavani odlaze…
categories_image
Droga, vaga i oružje: Uhapšen 23-godišnjak FOTO
categories_image
Bljesak u oku žene: izložba i humanitarna aukcija
categories_image
“LikArt” u Beočinu
categories_image
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend
categories_image
Konačna rang lista gradova i opština za sufinansiranje zamene kotlarnica u javnim ustanovama
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Reportaža | Ruma

MIKROUMETNOST MIHAELE RADONJIĆ: ...

categories_image

Društvo | Vesti | Beočin

Turistička organizacija dobila i...

categories_image

Društvo | Inđija

Gradska voda stiže u produžetak ...

categories_image

Vesti

U Vojvodini 435 obolelih od viru...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt