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Seoska slava u Ogaru u znaku sećanja na oslobodioce
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Seoska slava u Ogaru u znaku sećanja na oslobodioce

14. avgust 2026. godine

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić je, 9. avgusta, zajedno sa zamenikom Zoranom Vojkićem i članom Saveta MZ Ogar Nemanjom Aleksićem, položio venac na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu u centru Ogara, povodom seoske slave.

Tim povodom, predsednik Saveta mesne zajednice Ogar Milan Aleksić zahvalio se meštanima na čuvanju i negovanju sećanja na ovaj značajan datum za sve Ogarčane, koji predstavlja dan oslobođenja sela u Drugom svetskom ratu.

Ogarčani su ponosni na 138 meštana koji su bili aktivno uključeni u borbu, kao i na sve nevine žrtve Drugog svetskog rata, o čemu je govorila Nada Jugović, član Saveta MZ Ogar. Prisutnima se obratio i Petar Todorović, učitelj u penziji.

Pomen borcima i žrtvama služio je sveštenik Božidar Vasić, uz sasluženje sveštenika Slobodana Micića.

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