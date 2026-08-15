Ministarstvo poljoprivrede upozorava na opasnost od paljenja strnjike

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini zbog visokih temperatura, suše i izuzetno suve vegetacije, zbog kojih ovih dana izbija veliki broj požara na otvorenom prostoru širom zemlje.

U ovakvim uslovima i najmanji plamen može za kratko vreme da izmakne kontroli a vatra sa poljoprivrednih parcela može se brzo proširiti na susedne useve, voćnjake, pašnjake i šume, kao i na poljoprivrednu mehanizaciju, ekonomske i stambene objekte, ugrožavajući imovinu i ljudske živote.

Ministarstvo podseća na to da je paljenje strnjike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru zakonom zabranjeno, ali i da ova praksa nanosi ozbiljnu štetu poljoprivrednom zemljištu.

Spaljivanjem žetvenih ostataka uništavaju se organska materija i korisni mikroorganizmi u površinskom sloju zemljišta, čime se narušavaju njegova struktura i plodnost.

Žetveni ostaci nisu otpad koji treba spaliti i njihovim usitnjavanjem i zaoravanjem organska materija se vraća zemljištu, dok se, kada za to postoje uslovi, mogu koristiti i za kompostiranje.

Na taj način čuva se plodnost zemljišta i doprinosi njegovom boljem zadržavanju vlage, što je posebno važno u uslovima visokih temperatura i sušnih perioda.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić pozvao je poljoprivrednike na maksimalnu odgovornost i oprez, upozorivši na to da u trenutku kada se širom Srbije suočavamo sa požarima na otvorenom, paljenje strnjike predstavlja opasnost koju niko ne sme da potceni.

Prema njegovim rečima, jedan plamen može ugroziti useve, mehanizaciju i domove, a pre svega ljudske živote.

On je pozvao poljoprivrednike da budu odgovorni prema sebi, svojim komšijama i zemljištu od kojeg žive, da ne pale strnjiku, kao bismo sačuvali ljude, našu proizvodnju i plodno zemljište.

Ministarstvo, takođe, apeluje na poljoprivrednike da tokom radova na njivama obrate posebnu pažnju na ispravnost mehanizacije i izbegavaju svako postupanje koje može izazvati varnicu ili požar.

U uslovima visokih temperatura i suve vegetacije neophodan je dodatni oprez kako bi se sprečilo izbijanje i širenje požara.

Svako uočeno paljenje strnjike, žetvenih ostataka ili požar na otvorenom prostoru potrebno je bez odlaganja prijaviti vatrogasno-spasilačkoj jedinici na broj 193 ili policiji na broj 192, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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