  • petak, 14. avgust 2026.
Trening centar za praktičnu nastavu i prekvalifikaciju
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Trening centar za praktičnu nastavu i prekvalifikaciju

14. avgust 2026. godine

Ruma-U Rumi se već neko vreme govori o izgradnji trening centra u Tehničkoj školi za potrebe praktične nastave u skladu sa potrebama tržišta i investitora, na prvom mestu velike kineske kompanije Haitian. S tim u vezi, ovih dana u toku je javna prezentacija urbanističkog projekta kao jednog od važnih koraka ka realizaciji te investicije koja bi trebalo da unapredi sistem obrazovanja i učenicima omogući sticanje veština koje će ih tokom školovanja u potpunosti. Investitor Trening centra dualnog obrazovanja“ treba da bude Srednja tehnička škola „Milenko Brzak-Uča“, koja je u saradnji sa Kancelarijom za dualno obrazovanje podnela zahtev za izradu Urbanističkog projekta. Urbanističkim projektom bliže će se definisati uslovi za izgradnju objekta i biće osnov za ishodovanje daljih dozvola. Kapacitet objekta je koncipiran da omogući izvođenje nastave za oko 200 đaka, tako da su u prizemlju projektavane radionice za praktičnu nastavu, sa pratećim prostorijama, dok su na spratu projektovane učionice i nastavni kabineti, sa pratećim nastavnim prostorijama. Ukupna bruto površina objekta bi bila nešto preko 2.000 metara kvadratnih.

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