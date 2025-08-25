Protekle nedelje rođeno 19 beba u Sremskoj Mitrovici

Tokom protekle nedelje u Porodilištu Opšte Bolnice u Sremskoj Mitrovici rođeno je 19 beba, 11 devojčica i osam dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

