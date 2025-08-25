  • ponedeljak, 25. avgust 2025.
Protekle nedelje rođeno 19 beba u Sremskoj Mitrovici
25. avgust 2025. godine

Tokom protekle nedelje u Porodilištu Opšte Bolnice u Sremskoj Mitrovici rođeno je 19 beba, 11 devojčica i osam dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

