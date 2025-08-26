Proširenje gasne distributivne mreže u delu Iriga

Irig-U Irigu je u toku izgradnja i proširenje distribtivne gasne mreže u zapadnom kraku ulice Anke Matić, novoj ulici Mike Antića i Milutina Milankovića. Gasnu mrežu gradi Javno preduzeće „Gas-Ruma“, koje je i distributer gasa. Građani i pravna lica iz pomenutih ulica mogu ostvariti popust od 20 odsto na priključak na gasnu mrežu ukoliko se prijave u toku izgradnje i proširenja, a kako navode u JP „Gas-Ruma“ radovi bi trebalo da traju u narednih mesec do mesec i po dana. Radi se o proširenju građevinske zone u Irigu, a shodno tome i gasne distributivne mreže.

Rok za podnošenje zahteva za priključenje je datum tehničkog prijema.

Zainteresovani građani i pravna lica za sve informacije mogu se javiti lično u preduzeću „Gas-Ruma“, telefonom na broj 022473450 lokal 112,113 ili putem elektronske pošte office@gasruma.rs

