Predstojećeg vikenda slava u Šimanovcima

Trodnevnim programom u organizaciji Saveta mesne zajednice Šimanovci, a pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci, Šimanovčani će, od 15. do 17. avgusta, proslaviti slavu najraznovrsnijim sadržajima objedinjenim u manifestaciju pod nazivom „Dani Šimanovaca“.

PROGRAM:

Petak, 15. avgust

19.30 časova – letnja pozornica u parku – koncert „Igrom do prijateljstva“ KUD-a „Iskon“ Šimanovci ( učestvuju KUD „Iskon“, KUD „Iskon veterani“ i gosti)

Subota, 16. avgust

10.00 – turnir u pikadu – UPIK Južni Srem – pored prostorija FK Hajduk 1932

13.00 – lovačka šicara Lovačkog društva Šimanovci – na kraju Golubinačke ulice kod nadvožnjaka

18.00 prijateljska fudbalska utakmica veterana FK „Hajduk 1932“ i veterana FK „Duga“

18.30 časova – „Šimanovačke sigrarije za decu i starije“ – dečji program Saše Đorđevića – letnja pozornica u parku

20.00 časova – koncert tamburaške muzike „Tamburica u srcu Donjeg Srema“ – Bojana Radivojević i Petar Stefanjuk uz pratnju tamburaškog sastava „Ladan špricer“ – letnja pozornica u parku

Nedelja, 17. avgust

10.00 do 18.00 časova – školsko dvorište – košarkaški turnir KK “Pink” – mlađe kategorije i pioniri

10.00 časova – prostorije na pijaci – slavski šahovski turnir Šahovskog kluba „Šimanovci“ – pojedinačno i ekipno takmičenje

11.00 časova – svečano polaganje venaca na spomenike poginulima u Prvom i Drugom svetskom ratu – uz učešće boračkih organizacija iz Srema i Beograda – parastos za sve poginule Šimanovčane služiće protojerej stavrofor Željko Kretić

15.00 časova – letnja pozornica u parku – otvaranje manifestacije „Kulturni vašar“ u organizaciji udruženja žena „Šimanovčanke“ – uz učešće preko 20 udruženja žena i nekoliko samostalnih izlagača

Početak takmičenja u pripremi sremačkog kotlića u parku – učestvuje tridesetak ekipa

Kulturno -umetnički program i muzički program:

„Iskon veterani“ Šimanovci,

Predstava „Gospođa ministarka“ (KC Pećinci),

„Iskon “ Šimanovci – mlađe kategorije,

„Svitac “ Deč,

Komisija obilazi štandove,

Tamburaši Petra Stefanjuka

19.00 – proglašenje pobednika i zatvaranje manifestacije „Kulturni vašar“

Paralelno sa Kulturnim vašarom:

17.00 – parada konjskih zaprega konjičkog kluba „Soko“ Šimanovci -parking kod Doma zdravlja i duž šimanovasčkih ulica

17.00 časova – školsko dvorište – turnir u basketu 3×3 – košarkaški klub „Šimanovci“

17.00 časova – prvenstvena fudbalska utakmica FK „Hajduk 1932“

