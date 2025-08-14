Potrebna stalna biohemijska kontrola poljoprivrednog zemljišta

U skladu sa važećim zakonima i propisima, koji se odnose na poljoprivredno zemljište i lokalnu samoupravu i uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, Opština Stara Pazova svake godine donosi Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Stara Pazova.

Ovim programom se utvrđuje vrsta i obim radova, koje treba izvršiti u periodu za koji se program donosi kao i dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava.

U Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2025. godinu navodi se da ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Stara Pazova iznosi 2.323,68 hektara od čega je obradivo poljoprivredno zemljište 1.853,07 hektara odnosno 79,74 odsto.

Konstatuje se da je poljoprivredno zemljište, koje se nalazi u blizini važnih saobraćajnica magistralnih puteva i auto-puteva (E70, E75, M22/1) i radno industrijskih zona, izloženo većem stepenu aero-zagađenja i uticaju štetnih i opasnih materija ali da, i pored toga, na većem delu poljoprivrednog zemljišta, postoje dobri uslovi za razvoj ne samo primarne ratarske proizvodnje, već i voćarsko-vinogradarske, povrtarske kao i stočarske proizvodnje.

U Programu se navodi da u ruralnim područjima postoje odlični uslovi za razvoj organske proizvodnje – proizvodnje ekološki ispravne hrane.

Kada je reč o ekologiji u ovom aktu se skreće pažnja da je zemljište izloženo opasnim i štetnim materijama kroz sledeće aktivnosti: upotrebu hemijskih sredstava u poljoprivredi, tu najveća opasnost po okolinu preti od nestručne i prekomerne upotrebe opasnih materija, upotrebu mineralnih đubriva bez prethodnih detaljnih hemijskih i pedoloških analiza i upotrebu vode za navodnjavanje bez analiza njenog hemijskog sastava.

Opasnost zagađivanja zemljišta postoji i od divljih deponija smeća u neposrednoj blizini obradivih površina. U nameri da spreči neželjene posledice Opština preduzima mere zaštite poljoprivrednog zemljišta time što vrši edukaciju poljoprivrednog stanovništva o potrebi vršenja hemijske analize zemljišta, načinu uzimanja uzoraka zemljišta za analizu, prikuplja uzorke zemljišta i dostavlja na analizu nadležnim institucijama. Osim toga, intenzivno radi i na uklanjanju divljih deponija.

U borbi protiv prirodnih nepogoda funkcioniše sistem protivgradne zaštite organizovan sa pet protivgradnih stanica. Stanje objekata protivgradnih stanica je zadovoljavajuće, a pristupni putevi do većine protivgradnih stanica su u dobrom stanju, iznosi se u ovogodišnjem Programu i dodaje da je u ovoj oblasti problem, koji je prisutan već nekoliko godina – povremeni nedostatak protivgradnih raketa, navodi se u ovom dokumentu.

U pogledu melioracije na teritoriji Opštine postoji kanalska mreža za odvodnjavanje, a izgrađen je i deo kanalske mreže za navodnjavanje od reke Dunav i kanala Budovar prema Staroj Pazovi i Golubincima.

Opšte stanje zaštite poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Stara Pazova, imajući u vidu stepen razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i krajnji cilj poljoprivrednih proizvođača u ostvarivanju maksimalnih prinosa, primenom savremenih agrotehničkih mera, posebno korišćenjem neophodnih hemijskih sredstava i mineralnih đubriva, nameće potrebu stalne kontrole biohemijskih svojstava poljoprivrednog zemljišta.

Prema dosadašnjem uvidu, mere kontrole kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, kao i pedološka ispitivanja u cilju kontrole unosa mineralnih đubriva i hemijskih sredstava zaštite, sve više se primenjuju u praksi, kako zbog postizanja veće ekonomičnosti poslovanja, tako i sa aspekta zaštite životne sredine i proizvodnje zdrave hrane, novodi se u Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Stara Pazova za 2025. godinu.

B. Topalović

