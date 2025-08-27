Festival „Novi balkanski ritam“ od 2. do 4. septembra

Četvrto izdanje festivala „Novi balkanski ritam“ održaće se od 2. do 4. septembra u Sremskim Karlovcima, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. Festival promoviše tehniku telesne muzike. U saradnji sa Poljskim institutom u Beogradu, pozorištem „Rozbark“ iz Bitoma i Akademijom dramskih umetnosti iz Krakova, biće realizovane plesne i muzičke predstave, radionice i koncerti. Svi programi su besplatni.Predstavljanje festivala za medije je 2. septembra u 11 sati u prostoru Turističke organizacije Novog Sada i 3. septembra u 14 sati u Evropskoj kući u Beogradu.

Otvaranje je 2. septembra u Ekološkom centru „Radulovački“ u 21 čas, a program je koncert grupe Slavyk. Kvartet slovenskog senzibiliteta stvara world music, spajajući telesnu, vokalnu i instrumentalnu muziku. Mešaju poljski, šleski, srpski i engleski jezik u kosmopolitskom zvuku građana globalnog muzičkog sveta.

3. septembra u pozorištu „Dadov“ pogledajte muzičko – plesnu predstavu „Mirror with sound“, u izvedbi dua Alice in WonderBand i pozorišta „Rozbark“. Tradicionalne pesme Šleske i Vojvodine susreću se sa plesom i pokretom, pričajući priče o životu, ratu, ljubavi, sreći i podršci. Slede programi studenata krakovske Akademije dramskih umetnosti.

4. septembra u pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici poslušajte koncert grupe Slavyk, a zatim programe studenata Akademije.

Radionice telesne muzike za odrasle vodiće umetnici u Sremskim Karlovcima 2. septembra. Prijava preko formulara.

Organizator „Otvoreni krug Novi Sad“ primenjuje objedinjene umetničke prakse. U radu koriste različite tehnike fizičkog i socijalnog teatra, telesnu muziku, istraživanje pokreta, kao i psihološko znanje i veštine. Organizuju radionice, predstave i koncerte. Ove godine slave 10 godina postojanja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.