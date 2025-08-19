Deset medalja za mlade atletičare Srema u Smederevskoj Palanci

U Smederevskoj Palanci je održano takmičenje “10 godina sljake“, mladi atletičari Srema iz Sremske Mitrovice su bili sjajni kao i na prethodnim takmičenjima i osvojili čak 10 medalja.

Zlatne medalje osvojili su Aleksandar Radovanović u disciplinama skok udalj i 120 metara, a nakon pauze sa treninzima, Ena Savić u disciplini skok udalj, skočivši blizu četiri metra što je sjajan rezultat, Kalina Nikolić u trci na 50 metara i to dominantnim trkama i u kvalifikacijama i u finalu, a bila je jedina devojčica koja je trčala ispod osam sekundi.

Sara Perić je u trci na 120 metara ponovo pokazala da je i na dužim trkama nepobediva, Danilo Topić sjajnim finišom poslednjih 300 metara u trci na 800 metara okitio se zlatom, zatim štafeta devojčica rođenih 2016. godine, dominantnom trkom u sastavu Nikolić, Milovanović, Perić, Savić, a one su pobedile u apsolutnoj konkurenciji, čak i druge timove koji su bili sastavljeni od dečaka i devojčica

Srebro su osvojili Ena Savić u trci na 120 metara i Sara Perić u disciplini skok u dalj. Bronzanu medalju u trci na 150 metara osvojio je Vuk Ilić.

Učestvovali su Sara Milovanović, koja je ovaj put morala da se zadovolji četvrtim mestom iako je odlično skakala, kao i Maša Ilić, koja je sa godinu dana starijim devojčicama uspela da se plasira u finale skoka u dalj.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.