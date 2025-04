Zakazana 8. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U sredu, 30. aprila sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 8. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Grada Sremska Mitrovica

2.Prestanak mandata odbornika u Skupštini Grada Sremska Mitrovica i prestanak funkcije zamenika predsednika Skupštine Grada Sremska Mitrovica

3.Predlozi odluka o donošenju i izradi planova detaljne regulacije, i to:

-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije bloka između ulica Fruškogorska, Dr Dušana Popovića i Železničke u Sremskoj Mitrovici,

-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije severnog naseljskog bloka na potesu „Krčevine“ u Manđelosu, Grad Sremska Mitrovica

-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije solarne elektrane „Milica 2 SPP“ i „Milica solar“ u K.O. Ravnje, Grad Sremska Mitrovica

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije zone sekundarnog gradskog centra u Laćarku

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane na potesu „Crepovac“ u K.O. Sremska Mitrovica

-predlog odluke o izmeni odluke o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane „In energy 1“, „In energy 2“ i „In energy 3“ u K.O. Bešenovo selo , Grad Sremska Mitrovica

4.Predlog regionalnog plana upravljanja otpadom za gradove Šabac, Sremsku Mitrovicu i opštine Ruma, Šid i Bogatić

5.Izmene i dopune statuta PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica i Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja“ u Sremskoj Mitrovici

6.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica za period 01.01. – 31.12.2024. godine i analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju za period od 01.01.-31.12.2024. godine i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Srem-Mačva Šabac za period 01.01.-31.12.2024. godine

7.Izmene plana i programa poslovanja i izveštaji o poslovanju privrednih društava o javnih preduzeća, i to:

-prva izmena plana i programa poslovanja za 2025. godinu „Gradskog stanovanja“ doo Sremska Mitrovica

-izveštaj o poslovanju javnog preduzeća „Srem-gas“ Sremska Mitrovica za 2024. godinu sa odlukom o raspodeli dobitka u 2024. godini

-izveštaj o poslovanju JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica za 2024. godinu sa odlukom o pokriću gubitka za 2024. godinu

8.Godišnji izveštaji o poslovanju budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2024. godinu

9.Izveštaji o radu Centra za socijalni rad „Sava“ i Gradskog pravobranilaštva Grada Sremska Mitrovica za 2024. godinu

10.Predlozi rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica i predlozi zaključaka o pokretanju postupaka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica, i to:

-predlozi rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu u K.O. Laćarak od Vuletić Jovana, Gombar Zorana, Milinković Mitre i Vuletić Katice, svi iz Laćarka

-predlog zaključka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica – dvosoban stan u stambeno poslovnoj zgradi, Trg Ćire Milekića broj 10

-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti prenosom prava javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, bez naknade – u radnoj zoni Jezero

-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti prenosom prava javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, bez naknade u K.O. Mačvanska Mitrovica

-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom uz naknadu iz zadružne svojine Mitrokoop Sremska Mitrovica

-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu i to parcele 7488/3 K.O. Sremska Mitrovica

11.Izbori i imenovanja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

