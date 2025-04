Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid osvojila 33 medalje na “Samoborskoj salamijadi”

Šid je još jednom dokazao da nije samo srce Srema, već i simbol srpske tradicije i gastronomije koja se ponosi kvalitetom, posvećenošću i istinskim radom. Na 37. Samoborskoj salamijadi, održanoj 12. aprila u Samoboru, Republika Hrvatska, Udruženje Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid ostvarilo je istorijski uspeh, osvojivši ukupno 33 medalje u prestižnoj kategoriji „Posebna kobasica“, čime je postavilo nove standarde u regionalnoj kulinarskoj konkurenciji.

Ovaj podvig, na kojem su briljirali članovi udruženja: Stanislav Đierčan, Slobodan Kalenić, Vladimir Plavšić, Goran Hovan, Đorđe Lazarov, i Srđan Sokol je rezultat stotina sati predanog rada, posvećenosti i ljubavi prema zanatu. Osvojene medalje uključuju:

• 1 zlatnu medalju,

• 31 srebrnu medalju,

• 1 bronzanu medalju.

Ovim uspehom, šidska delegacija nije samo osvojila medalje, već je postavila novi standard u svetu mesne industrije, podigavši ugled Šida i Srbije na najviši međunarodni nivo. Nagrade koje su stigle u Šid govore o mnogo više od kvaliteta same kobasice – one govore o posvećenosti, strasti i zalaganju ljudi koji tu tradiciju ne samo čuvaju, već unapređuju i šire. Svaka nagrada nije samo medalja — to je simbol šidskog karaktera, borbe i ljubavi prema rodnom kraju.

Šidska delegacija imala je priliku da tokom svog boravka u Samoboru, na samom vrhu manifestacije, razgovara sa predsednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem. Ovaj susret nije samo bio prilika za razmenu iskustava, već i za usmeravanje fokusa na dalje potencijale saradnje u oblasti gastronomije, očuvanja tradicije i međudržavnih kulturnih veza. Predsednik Milanović je izrazio veliko poštovanje prema naporima šidskog udruženja u očuvanju kulturne baštine i istakao značaj takvih inicijativa za međusobnu saradnju zemalja Balkana.

Tekst i foto: Udruženje Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid

