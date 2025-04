Od 7. aprila isplata uvećane martovske plate prosvetnim radnicima

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da 7. aprila počinje isplata akontacije martovske plate prosvetnim radnicima, koja će biti uvećana za pet odsto, kao i isplata za zaposlene u visokom obrazovanju sa povišicom od približno 16 odsto.

Mali je u izjavi za agenciju Tanjug rekao da se isplatom uvećanih plata zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama ispunjava dogovor postignut sa sindikatima prosvete o vanrednom povećanju od pet odsto od marta.

To je prvo povećanje plata, a sledi još jedno u oktobru od pet odsto, i sve to na 11 odsto koje su prosvetari dobili od 1. januara ove godine. Dakle, kumulativno povećanje za ovu godinu za zaposlene u prosveti iznosi 11 odsto i dva puta po pet odsto, dakle ukupno 22,4 odsto, objasnio je prvi potpredsednik Vlade.

Prema njegovim rečima, punu platu sa povišicom dobiće oni koji radili sve vreme, među kojima je i nenastavno osoblje, nastavnici koji su držali časove 45 minuta, a oni koji su radili manje dobiće platu shodno svom učinku.

On je naglasio da Vlada ispunjava obećanje i dogovor postignut sa sindikatima, dodavši da će sa martovskim povećanjem osnovna plata nastavnika biti veća od 101.000 dinara, plata razrednog starešine 108.500 dinara, a sa povećanjem od oktobra, osnovna plata će iznositi više od 106.000 dinara, a plata razrednog starešine će preći 113.000 dinara.

Mali je kao veoma važno naveo to da sledi povećanje plata i za one koji su zaposleni u visokom obrazovanju, podsetivši na to da je četvrti zahtev studenata bio da se poveća budžet za visoko obrazovanje za 20 odsto.

Prvi potpredsednik Vlade je istakao da sledi vanredno povećanje plata svim zaposlenima u visokom obrazovanju od čak 16 odsto, tačnije 15,97 odsto, dodavši da se to odnosi na one koji su radili u proteklom periodu.

