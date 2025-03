Muzika spaja i inspiriše

Trnovit je put do zvezda, da se sve može kad se hoće, uz rad i disciplinu, da ljubav i posvećenost donose rezultate, svedoči i Isidora Skuratović Čina iz Laćarka, iz čije ljubavi prema muzici se pre nekoliko godina formirao Ansambl “Arodisi” u Sremskoj Mitrovici. Mnogo koncerata i osvojenih nagrada je danas iza dvadesetak umetnica, a krajem prošle godine održale su i četvrti rođendanski koncert.

-Prošla godina nam je bila veoma izazovna i emotivno teška, to je valjda nepisano pravilo za četvrtu godinu. Zbog tužnih dešavanja, naš standardni rođendanski koncert “Crno beli svet” bio je pomeren sa jula meseca na oktobar i posvećen baš onima koji nisu sa nama. U oktobru prošle godine, deo članica nastupao je kao vokalni sastav i osvojio bronzano odličje na pokrajinskoj smotri horova u Rumi, kada smo shvatile da ipak ne treba da se razdvajamo, ili smanjujemo u manje sastave – sumira godinu za nama Isidora.

Četvrti rođendanski koncert, posvećen članicama koje nisu više tu, održao se u svečanoj sali Mitrovačke gimnazije. Na koncertu publika je imala priliku da čuje stihove članice ansambla Suzane Peršić, a koje je interpretirala Milka Poznanović. Program je bio raznolik, Makedonsko devojče, Savage Daughter, Besame mucho, Siyahamba itd. Ni u 2025. ne manjka planova, čak šta više…

-U 2025. godini planiramo da nastavimo da nastupamo, da tradicionalno održimo rođendanski koncert u julu, ako nas nešto ne spreči, a trenutno smo u procesu stvaranja novog mjuzikla. Možda budu neka takmičenja, ali te stvari spremamo u hodu, pa odlučujemo pred prijavu, da li smo spremne ili ne. Očekujte mjuzikl i očekujte rođendanski koncert, a tačne datume najavićemo na vreme – najavljuje sagovornica.

I na ličnom planu, Isidora ističe da joj je prošla godina donela dragocena iskustva, odluke koje su donele nova saznanja, podizanje lestvice načina rada, nove želje i ciljeve.

-Mislim da to ide prosto uz takav izbor posla i zadovoljstva. Uvek je dinamično, sprema se program, druži, peva i raduje. Težim ka tome da uvek budem bolja i inovativna. Idem na seminare, na usavršavanja, pratim i tuđe radove itd. Imam neke želje koje bih volela ostvariti, ali to sve traži vreme i jednu divnu koncertnu salu u Sremskoj Mitrovici. Nadam se da će grad to prepoznati i učiniti nešto po tom pitanju. Nismo jedini hor, ima nas puno i verujem da bi to bila predivna stvar za sve sugrađane – objašnjava dirigentkinja.

Hor trenutno broji oko 20 članica različite dobi. Probe imaju dva puta nedeljno u svečanoj sali Osnovne škole “Boško Palkovljević Pinki”. Mesto okupljanja se nije promenilo, a skoro ni sastav.

-Imamo nove članice od 2023. godine i sastav se do sad nije menjao. Trenutno ne primamo nove, a kad bude bilo promene, obavestićemo zainteresovane na vreme za termin audicije – zaključuje Isidora.

S.B.

