Muzičko zabavište i školica sporta u Kuzminu

Kako bi izašla u susret roditeljima svoj najmlađih meštana, Mesna zajednica Kuzmin je omogućila da se u ovom selu u Domu kulture otvori školica sporta i muzičko zabavište.

Kako kaže Marijana Tomić, fizioterapeut i trener plivanja i preventivno-korektivne gimnastike, školica sporta je namenjena deci predškolskog i školskog uzrasta i broji 30 polaznika, podeljenih u dve starosne grupe, mlađu od tri do sedam godina i stariju od osam do 12 godina.

– Cilj ovakvog načina bavljenja sportom prvenstveno jeste otklanjanje posturalnih poremećaja i deformiteta kičmenog stuba i stopala koja se javljaju u ovoj dobi, kao i sprečavanje njihovog nastanka. Ove vežbice imaju i preventivno i korektivno dejstvo. Kod mališana kod kojih su se javili deformiteti vežbama se ispravlja držanje tela i sprečava napredovanje poremećaja. Deci koja imaju slabiju muskulaturu kao i kod gojaznih takođe se preporučuje ovaj vid vežbanja kako bi sprečili nastanak nekih od ovih poremećaja. Vrlo je važno obratiti pažnju na ova stanja kod dece predškolskog uzrasta, kako zbog naslednih faktora tako i zbog loših navika u držanju teških torbi, kratkovidosti, nedovoljne fizičke aktivnosti, jer vrlo često dovode do poremećene statike kičmenog stuba koja za posledicu ima pojavu kifoze, skolioze ili lordoze – objašnjava Marijana Tomić, trener u školici sporta u Kuzminu.

Ona dodaje da deca treniraju dva puta nedeljno u sali Doma Kulure, raspoređeni su u dve grupe i trening je nešto što ih jako raduje, veseli i prija. Osmišljeni su po potrebama i mogućnostima dece i osim fizičkog zdravlja i napretka tu je i socijalizacija, igra i zabava koju obožavaju o čemu svedoče minimalni izostanci sa treninga.

Kada je reč o muzičkom zabavištu “MiniNotini” koje vodi Ivana Ohmut, profesorka muzike, ono predstavlja mesto gde se ostvaruju dečiji prvi muzički koraci.

-Veliku podršku sam dobila od Mesne zajednice Kuzmin i tamošnjeg Kulturnog centra kojima dugujem veliku zahvalnost jer su odlučili da podrže moju ideju. U mlađoj grupi kroz igru i zabavu cilj je da deca savladaju osnovne ritmičke i melodijske elemente koji su direktno povezani sa koordinacijom pokreta, kao i razvijanjem dečije koncentracije. Starija grupa je namenjena školarcima koji vole muziku, a nisu imali priliku da na njoj rade i da se razvijaju. Kroz smeh, igru i zabavu realizuju se muzičke igre namenjene tom uzrastu, kao i širok spektar pesama različite vrste i karaktera koje su njima pristupačne, ali samo učenje se zasniva na dopadljiv i interesantan način – kaže Ivana.

Prema njenim rečima u planu su koncerti, predstave i sve aktivnosti koje deci prijaju. Probna radionica uspešno je realizovana 31. januara u prostorijama Mesne zajednice Kuzmin, a sada je počela sa redovnim radom utorkom i petkom u terminima: mlađa grupa od 3 do 6 godina u terminu od 17 do 17,45 i starija grupa, školarci od 18 do 18,45.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X