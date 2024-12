Odbojkašice Srema pobedile, ali u zlatnom setu ostale bez finala Kupa Srbije

GŽOK Srem : OK TENT 3:1 (25:19, 25:13, 23:25, 25:12)

Zlatni set TENT 10:15

Sreda, 18. decembar 2024. – 20:00; Sportska hala Mitrovačka gimnazija-Sremska Mitrovica;

Gledalaca: 90; sudije: Zotović Svetlana – Balandžić Aleksandra

Jedna od najboljih utakmica odbojkašica Srema u poslednjih nekoliko godina. U meču sa najboljom ekipom Srbije obrenovačkim Tentom pružile su najviše ove sezone. Pobedom od 3:1 u polufinalu Kupa Srbije anulirali su prednost Tenta iz prve utakmice. Odluka ko će u finalu igrati protiv ekipe Železničara iz Lajkovca pala je u zlatnom setu u kome su gošće iz Obrenovca bile nešto bolje. Bez obzira na poraz Srema objektivna domaća publika je obe ekipe ispratila aplauzom.

Odbojkaška javnost je verovala da će TENT bez problema proći u finale, pogotovo posle dve sjajne utakmice i pobeda u Evropskoj ligi šampiona. Ekipa Nikole Kaprica je pokazala karakter u ovom meč. Već na početku je bilo jasno da se Sremice neće tek tako predati, TENT-u koji je u izuzetnoj formi. No, to nije zaustavilo ekipu Nikole Kaprica da nanese gošćama prvi ovosezonski poraz u domaćim takmičenjima.

Ceo dvomeč se na kraju rešavao u zlatnom setu. Iako je TENT za nijansu bolje otvorio odlučujući period (3:1), pravovremeni tajm-aut Nikole Kaprica donosio je stabilnost uigri Sremica, koje su u nastavku odličnom blok igrom preokrenule rezultat (6:4). Održavao je domaćin prednost do rezultata 9:8, kada je vicešampion Srbije odlučio da ubaci u petu brzinu. Tandem Mijatović – Čikuc, uz veliku pomoć Terel, bio je neumoljiv kako u napadu, tako i u blok igri, što je omogućilo gošćama da vežu šest poena, a uskoro i da stignu do velikog trijumfa vrednog finala Kupa Srbije. Međutim, ne može da se propusti prilika da se ne pomene kakav podvig su Sremice napravile. Možda na kraju sportska sreća nije bila naklonjena Dunji Grabić i drugaricama, ali su one i pored toga prikazale vanserijsku partiju. Nakon prvog seta, koji su lako rešile u svoju korist, usledila je prava simfonija u drugom. Bukvalno je svaka igračica dala svoj doprinos u ovoj deonici, što je ubrzo rezultiralo time da TENT-u prepuste svega 13 poena. Iako su Obrenovčanke uspele da prepolove vođstvo domaćina u trećem setu (25:23), ubrzo je usledio novi juriš Sremica. Mnogi su očekivali da će domaće odbojkašice stati nakon povratka rivala u utakmicu, a one su, po ko zna koji put dokazale, da su najbolje kada je najpotrebnije. Predvođene veoma raspoloženom Milicom Milunović, koja je bila enigma za gošće, Srem je odigrao još jedan set bez greške i ovog puta rivala ostavio na samo 12 osvojenih poena. A onda je usledio zlatni set čiji je ishod već poznat.

Mina Mijatović bila je najraspoloženija u velikoj pobedi svoje ekipe sa 18 poena, a pratile su je Malina Terel sa 13 i Nataša Čikuc sa deset poena. Kod Sremica, Dunja Grabić je ostvarila 18, a Anja Ašonja 17, dok je Milica Milunović dodala 16 poena. Izuzetno kvalitetno je igrao ceo tim, a pogotovo tehničarka Mandović. Prijem Sremovih igračica predvođen sa Grabić i Đurđević bio je izuzetan, a Mitrovčanke su gošće nadmašile i u servisu.

GŽOK Srem: Mihajlović Mina, Grabić Dunja, Kapric Iva, Babalj Marija, Mandović Nina, Đorđević Aleksandra, Gaćeša Aleksandra, Jovović Lara, Milunović Milica, Popadić Anica, Antić Jovana, Ašonja Ana, Đurđević Sanja. Trener: Nikola Kapric. Pomoćni treneri; Rajko Petrović i Isidora Egić.

TENT: Arsić, Ćirić, Popović, Ranković, Andrić, Terel, Šajić, Mijatović, Čikuc Dins Nataša, Kričković, Čikuc Dins Nađa, Jaramazović, Stanojević, Gočanin. Trener: Igor Žakić.

