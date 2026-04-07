Uspešan vikend AK Srem: Mitrovčani nastavili žetvu medalja

Tokom proteklog vikenda atletičari Srema iz Sremske Mitrovice nadmetali su se na dva fronta i u grad na Savi doneli nove medalje.

U Beogradu je održan Kup Srbije u bacačkim disciplinama za tri kategorije, mlađe juniore, starije juniore i seniore. Mitrovčani su osvojili pet medalja, jednu zlatna i četiri bronzane.

David Perković je pobedio u bacanju kladiva (6kg) kod starijih juniora rezultatom 54.00m. U konkurenciji seniora sa težim kladivom (7.26kg) bio je trećeplasirani sa 45.39m. U istoj disciplini, ali kod mlađih juniorki (kladivo 3kg) Ana Slatinac je bila trećeplasirana sa rezultatom 43.35m.

Katarina Škorić je u bacanju koplja (500g) za mlađe juniorke bila treća sa prebačenih 36.07m, kod starijih juniorki sa kopljem od 600g je bila četvrta sa 33.49m, dok je kuglu (3kg) bacila na daljinu od 9.83m što je bilo dovoljno za sedmo mesto. Teodora Čonić je osvojila treće mesto u bacanju kugle (4kg) za starije juniorke rezultatom 9.14m, dok je u bacanju koplja (600g) sa 26.87m bila sedmoplasirana.

U etno selu “Stanišići” kod Bijeljine u organizaciji AK Atletik održan je peti po redu međunarodni atletski miting “Trofej Bijeljine”. Takmičenje je bilo masovno, konkurencija, jaka a mladi atletičari Srema, raspoloženi i posvećeni, osvojili su osam medalja, šest pojedinačnih i dve u štafetama.

Nađa Vuković je u trci na 600m za mlađe pionirke rezultatom 1:44.12 bila drugoplasirana, Dušan Glumac osvojio je srebrnu medalju u trci na 100m rezultatom 11.88s, a Aleksandar Radovanović je u bacanju vorteksa bio drugoplasirani sa ličnim rekordom 35.50m. Teodor Anđušić na 60m kod dečaka 2017. godišta osvojio je srebro sa 9.62s, srebrni je bio i Stefan Ivković u trci dečaka 2019. godišta na 60m rezultatom 10.65s. U bacanju vorteksa kod devojčica Ena Mataruga bila je trećeplasirana sa prebačenih 28.39m.

U trci štafeta 4x100m kod dečaka ekipa AK Srem u sastavu Vuk Ilić, Teodor Anđušić, Aleksandar Radovanović i Vuk Strika pobedila je vremenom 1:00.15. Kod devojčica osvojeno je i zlato i srebro. Pobedila je štafeta u sastavu Ena Mataruga, Jana Ćorić, Lenka Andrijević i Maša Ilić rezultatom 1:00.93, a drugoplasirana je bila štafeta u sastavu Sara Milovanović, Sara Perić, Kalina Nikolić i Ena Savić sa 1:01.13.

Na domak medalje na 4. ili 5. mestu u svojim disciplinama su bili vrlo dobri Danilo Topić (600m), Vuk Strika (60m), Jana Ćorić (vorteks), Vuk Ilić (200m) i Dea Mataruga (60m).

Sjajno su se borili i dostojno predstavljali svoj klub i grad Andrijana Alilović, Lena Vozarević, Jana Vidanović, Maša i Neda Antonić, Novak Strika i Aleksej Janković.

