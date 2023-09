Besplatni udžbenici za sve osnovce

Drugu godinu za redom Opština Beočin obezbedila je besplatne komplete udžbenika za sve učenike od prvog do osmog razreda koji pohađaju dve osnovne škole na teritoriji opštine.

Zahvaljujući ovoj meri podrške, više od hiljadu beočinskih osnovaca imaće besplatne knjige na početku školske godine, a imajući u vidu da pojedini kompleti udžbenika u višim razredima iznose i do 20 hiljadu dinara, roditelji neće morati da brinu o porodičnom budžetu koji je u ovom periodu na posebnom udaru.

Lokalna samouprava je za ove potrebe iz sopstvenog budžeta izdvojila 13.5 miliona dinara a mere podrške nisu izostale ni prvacima koji su dobili školski pribor.

-Drugu godinu za redom lokalna samouprava omogućuje besplatne komplete udžbenika za sve đake od prvog do osmog razreda kojih ima nešto više od hiljadu na teritoriji naše opštine. Tu je i regresiranje troškova prevoza, besplatan vrtić i verujem da su to stabilne mere podrške na koje roditelji mogu da računaju. Ove godine smo uveli i besplatnu maturu za mlađe osnovce i pokrenuli pitanje ulaganja u gotovo sve školske objekte na teritoriji cele opštine. Očekujemo da će u narednih godinu dana sve škole imati znatčajno bolje i unapređene uslove za boravak i rad sa decom – istakla je predsednica opštine Beočin Biljana Janković.

Susečki đaci su tokom ove nedelje u dogovoru sa nastavnim kadrom već preuzeli svoje komplete udžbenika dok će podela besplatnih udžbenika u Osnovnoj školi „Jovan Grčić Milenko“ u Beočinu biti organizovana u subotu, 9. septembra od 8 do 12 časova za učenike od prvog do četvrtog razreda, kao i od 12 do 16 časova, za učenike od 5 do 8 razreda.

