Biljana Janković, predsednica Opštine Beočin – Rekonstrukcija fabrike vode kapitalni projekat za ovu godinu

Prvih deset meseci meseci ove godine u opštini Beočin protekli su u znaku ulaganja u obrazovanje. Završen je veliki ciklus infrastrukturnih radova u gotovo svim školskim objektima na teritoriji opštine, posebno vodeći računa da se ne izostave male škole u okolnim selima. Uz besplatno pohađanje vrtića, besplatne udžbenike i brojne druge podsticajne mere namenjene najmlađim sugrađanima i njihovim prodicama, Beočin može da se pohvali da je jedna od retkih malih opština koja pruža stabilnu osnovu za razvoj porodica.

O svemu što je urađeno u proteklom periodu govorila je Biljana Janković, predsednica Opštine Beočin.

Ona je istakla zadovoljstvo razvojem kapitalnih projekata, kao i dosadašnjim ulaganjima u oblast infrastrukture i obrazovanja, te najavila izgradnju još tri nova vrtića u Braziliji, Beočinu i Rakovcu.

-Prošla godina je bila rekordna kada je reč o ulaganju u saobraćajnu infrastrukturu. U gradu i selima asfaltirali smo 28 ulica, odnosno oko 15 kilometara što je bilo ulaganje od 265 miliona dinara. Ove godine smo se bazirali, pre svega, na obrazovanje i nastavili smo tradiciju podele besplatnih udžbenika i besplatne mature za naše osmake. Mnogo smo uložili u školsku infrastrukturu i na to smo ponosni, ne samo u centralnoj školi “Jovan Grčić Milenko” u Beočinu gde je završena rekonkstrukcija krova koji je prokišnjavao već deset godina, nego i u manjim školama u Suseku, Svilošu, Lugu, Rakovcu i Beočin selu. Takođe, prošle godine smo završili rekonstrukciju centralnog vrtića u koji nije ulagano još od 1974. godine. Inače, vrtić besplatno pohađa 400 predškolaca, odnosno naših najmlađih sugrađana, a svima njima, od Luga do Rakovca, Opština svake godine poklanja novogodišnje paketiće. Od prošle godine novčano nagrađujemo prvu bebu rođenu u kalendarskoj godini, a takođe nagrađujemo i naše najmlađe sportiste koji su osvojili neke prestižne medalje na raznim takmičenjima. Nismo zaboravili ni naše školarce, srednjoškolcima i studentima obezbeđujemo stipendije i omogućavamo regresirani prevoz do škole – kaže o najznačajnim ulaganjima u ovoj godini predsednica Opštine Beočin Biljana Janković i dodaje da porodice boraca imaju određene olakšice prilikom plaćanja komunalnih usluga, a njihova deca dobijaju poklone u vidu novčane nagrade.

Prema njenim rečima, jedan od najvećih kapitalnih projekata koji je Opština započela zahvaljujući Pokrajini je rekonstrukcija fabrike vode. Osim toga u toku je i opremanja industrijske zone u Beočinu kako bi se privukli investitori i otvorila nova radna mesta. Takođe, do kraja ove godine završiće se izrada projekata za tri nova vrtića u mesnim zajednicama Brazilija, Rakovac i Beočin grad. Pored toga, u toku je i projekat izgradnje međunarodnog putničkog pristaništa u Banoštoru, što je strateški značajno ne samo za to selo nego i za celu ovu opštinu u pogledu razvoja turizma i celokupne privrede.

-Beočinska opština se pozicionira kao buduća vodeća opština u turizmu u Vojvodini jer naš geografski položaj mnogo znači, s obzirom da se nalazimo u zagrljaju Fruške gore i Dunava, a u blizini Novog Sada. I brojnim manifestacijama koje se održavaju na teritoriji cele naše opštine, a kojih imamo 20 u toku godine, takođe promovišemo naš kraj. Mnogo posla je pred nama, ali Beočin i njegovi građani sve to zaslužuju i nadam se da će odgovornost kojom pristupamo radu biti prepoznata kao promena koja nam je svima potrebna – istakla je presednica Opštine Beočin Biljana Janković i dodala da lokalna samouprava ima dobru saradnju sa lokalnim privrednicima, kao i da veliku podršku za projekte i ideje ima od pokrajinskih i republičkih insititucija na čemu im je ona zahvalna.

S. Mihajlović

