Mitrovčanke ubedljive protiv Spartaka

Odbojkašice Srema iz Sremske Mitrovice opravdale su ulogu favorita u meču sa subotičkim Spartakom. Za razliku od prošlonedeljne utakmice u Lajkovcu u kojoj su posle loše igre zasluženo poražene maksimalnim rezultatom, Sremice su u ovoj meč ušle veoma motivisane što se odmah videlo na terenu. Od samog početka nije bilo ni najmanje dileme ko će izaći kao pobednik.

Trener Kapric se opredelio za postavu Grabić i Milunović na prijemu, Antić i Đorđević na blokerskim pozicijama, Ašonja kao korektor i Mandović na poziciji tehničara. Kao libero igrala je Đurđević.

Spartak je poveo na početku prvog seta i držao se do rezultata 4:4 a potom do kraja meča sve je bilo u rukama mitrovačkih odbojkašica. Kvalitet je došao do izražaja te su Mitrovčanke upisale drugi trijumf u ovoj sezoni. Spartak nije uspeo da ponovi dobru igru iz prošlonedeljne utakmice sa pazovačkim Jedinstvom. Serijom poena Srem dobija prvi set rezultatom 25:11.

Dominacija Srema se nastavila i u drugom setu. Igračice domaćih su napravile razliku i lako privele set kraju. Na samom završetku seta se prvo povredila igračica domaćih Milica Milunović, a potom i tehničarka Spartaka Ana Popović. Trener Srema Kapric je tada uveo Minu Mihajlovića, trener Spartaka Janu Koroliju, koja inače igra na poziciji korektora.

U trećem setu ponovo dominacija Srema, šansu je prvo dobila Marija Babalj koja je pokazala svoj izuzetni potencijal, a pri kraju seta i Iva Kapric. Mlade igračice Srema su lako odigrale ovaj set dobivši ga sa 25:17

Mlade snage Srema Mina Mihajlović, Marija Babalj i Iva Kapric su pokazale da su budućnost kluba, a one najiskusnije da se mogu nositi sa svakim klubom u ligi. U petak Srem u četvrtom kolu Superlige Srbije za odbojkašice gostuje ekipi Uba.

Srem – Spartak 3:0 (25:11, 25:14, 25:17)

Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 100, sudije: Subašić – Očenaš

Srem: Mihajlović, Grabić, Kapric, Babalj, Mandović, Đorđević, Jovović, Gaćeša, Milunović, Popadić, Antić, Ašonja, Đurđević

Spartak: J. Korolija, Veljković, Žigić, Milosavljević, D. Korolija, Zdjelar, A. Popović, S. Popović, Đukić, Ristanović

