Sremskomitrovački Tribal uspešan na dva fronta

Na MMA turniru Beogradski pobednik – Stefan Savić održanom u nedelju, 22. avgusta učestvovalo je preko 180 takmičara, iz više od 40 klubova iz 6 država. Sportski klub Tribal (MMA SIRMUM) iz Sremske Mitrovice je predstavljalo 11 takmičara, a ostvareni su sledeći rezultati:

U seniorima B klase -77kg Bojan Atanasković je osvojio 9. mesto

U seniorima C klase -66kg Veljko Todorović je osvojio 1. mesto

U seniorima C klase -84kg Aleksandar Konjević – 2. mesto

U seniorima C klase -84kg Jovan Ostojić – 2. mesto

U juniorima -62kg Marko Smajić je osvojio 9. mesto

U juniorima -70kg Maksim Zec je osvojio 3. mesto

U juniorima -93kg Luka Ninković je osvojio 3. mesto

U kadetima -66kg Ivan Lazarević je osvojio 5. mesto

U pionirima -40kg Aleksandar Alimanović je osvojio 1. mesto

U pionirima -46kg Dušan Radojčić je osvojio 3. mesto

U pionirima -49kg Ognjen Milinković je osvojio 2. mesto

Istog dana članovi Tribala su se takmičili na Grappling No Gi Challenge 2 u Novom Sadu gde bi sigurno učestvovali u većem broju da se nije održavao isti dan kad i Beogradski pobednik. Sportski klub TRIBAL (GRAPPLING SIRMIUM) su predstavljala tri takmičara i ostvarili su sledeće rezultate:

U klasi Adult begginer, kategoriji -77kg Stefan Radanov je osvojio 9. mesto

U klasi Adult begginer, kategoriji +100kg Luka Petrović je osvojio 3. mesto

U klasi U18, kategoriji -65kg Strahinja Galetić je osvojio 4. mesto

