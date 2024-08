Promocija romana Vesne Dedić “Boli pesme kraj”-iz najgoreg probuditi volju i hrabrost

Ruma-Promocija novog romana Vesne Dedić “Boli pesme kraj” privukla je veliku pažnju čitateljki iz Rume. Treći put u Rumi, ovog puta u Kulturnom centru “Brana Crnčević” novinarka i književnica Vesna Dedić priredila je promociju svog 17.romana nastalog na osnovu istinitih ispovesti nekoliko žena iz Bosne, Srbije i Crne Gore i njihovih životnih iskustava za vreme i posle rata u Bosni i Hercegovini. Svake godine Vesna Dedić pred početak leta objavi novi roman, pa je tako i “Boli pesme kraj” u Rumu promovisan ubrzo nakon objavljivanja.

-Boli pesme kraj je moj sedamnaesti roman i kao i većinu svojih romana sam pisala na osnovu istinitih ispovesti žena. Moja tri prva romana sam pisala onako kako sam mislila da treba da se piše na osnovu iskustva koje sam ja do tada imala, ne samo kao žena, već i kao neko ko radi i pravi egzistenciju, ko se razveo, ima dete…Nekako sam ta prva tri romana pisala iz srca ne razmišljajući mnogo o odgovornosti koju bih ja kao pisac trebalo da imam u odnosu na svoje čitateljke i javnost, a naročito ne u odnosu na mlade čitateljke. Međutim, već sa trećim romanom meni je bilo jasno da je to armija čitateljki, a putem društvenih mreža su počele da mi se javljaju i one mlade i da dele neke moje rečenice. Tada sam shvatila da je taj uticaj reči suviše jak i da se sa tim ne smem igrati. I onda od četvrtog romana do dana današnjeg ja sve svoje romane pišem na osnovu ispovesti devojaka i žena koje mi se javljaju iz svih delova bivše Jugoslavije i dijaspore i nijedan roman nisam napisala a da se nisam konsultovala sa psiholozima, psihijatrima, iščitala sve knjige koje postoje vezane za temu kojom se bavim. Tako je bilo i sa ovim romanom i već dva meseca se čita i postao je bestseler, rekla je Vesna Dedić.

“Boli pesme kraj” je savremeni roman koji iako opisuje teške sudbine žena i muškaraca sa ovih prostora, može poslužiti kao svojevrstan okidač za buđenje hrabrosti i volje. Istinite životne priče, ispovesti žena iz naših krajeva vode kroz sve situacije koje život u ratu i posle njega može da priredi, ali na kraju poručuje da je sudbina, koliko god teška, ipak u našim rukama, kao i način na koji sami možemo i iz najgoreg da izvučemo najbolje, poručuje autorka.

-Junakinje, pojedine bolesne od neizlečivog dostojanstva, a druge spremne da saviju kičmu, devojke su sa sela, ali i gradske gospođice, žene zatočene na poljima malina, ali i studentkinje, kozmetičarke, arhitektkinje i vladine službenice koje nose svoj krst od bolničkih soba do najlepših plaža. Među njima su majke i one koje su izabrale život bez roditeljstva, devojke oštećene pre tridesete godine lošim ljubavnim izborom i pogrbljene zbog pretrpljenog poniženja, ali i jedna koja je voljena onako kako svaka sanja i zaslužuje, opisuje roman Vesna Dedić.

Autorka je inače treći put gostovala u Rumi, ovog puta u Kulturnom centru “Brana Crnčević”. Upravo je ime velikog književnika po kome ustanova nosi ime bilo i lepo sećanje i osvrt na intervjue koje je kao novinarka radila sa njim.

-Pozivom u Kulturni centar “Brana Crnčević” sam još više bila očarana jer sam imala tu privilegiju da upoznam Branu Crnčevića i da uradim dva velika intervjua sa njim, u kojima je bio beskrajno šarmantan i iskren i gde je ispričao svoju životnu priču, koja nažalost nije bila toliko lepa i laka. Imam privilegiju da poznajem i njegove ćerku i sina i unuke koje je mnogo voleo. Kada sam ćerku vodila kod njih na porodični ručak govorila sam joj “Ovo je čika koji je napisao onu pesmu koju ti ovih dana učiš napamet(Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam)”, rekla je Vesna Dedić dodavši da je baš Brana Crnčević bio čovek koji je iskreno podržao njen uspeh prilikom objavljivanja prvog romana.

