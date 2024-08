Dva velika koncerta u četvrtak i petak na Gradskom trgu – Izmenjen režim saobraćaja u centru grada

U četvrtak Rumljane na Gradskom trgu očekuje koncert popularnog pevača narodne muzike Baje Malog Knindže, dok je za petak zakazan koncert popularne pevačice Jelene Karleuše. Oba koncerta počinju u 21 čas.

Zbog pomenuta dva koncerta u četvrtak i petak će doći do izmene režima saobraćaja u strogom centru Rume.

Oba dana, u vremenu od 19 časova do ponoći, za sabraćaj biće zatvorene sledeće ulice:

-Glavna ulica, u delu od Ulice Vladimira Nazora do Parka heroja sa Košara i Paštrika;

-Ulica Veljka Dugoševića, u delu od Ulice 27. oktobra do Orlovićeve ulice;

-Železnička ulica, u delu od JNA do Glavne ulice;

-Orlovićeva ulica, u delu od Ulice 15. maja do Glavne ulice.

