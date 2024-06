Žetva zlatnih medalja atletičara mitrovačkog Srema

Atletska sezona je u jeku, održavaju se državna prvenstva i mitinzi, a atletičari AK „Srem“ su i ovog vikenda uspešni.

U Kraljevu je održano prvenstvo Srbije za mlađe juniore (U18) i osvojene su četiri medalje zlatnog sjaja.

Davidu Perkoviću je to pošlo za rukom dva puta. Prvog dana je pobedio u disciplini bacanje kladiva (5kg) bacivši spravu na daljinu od 47.03m opravdavši ulogu favorita. Drugog dana se bacao disk (1.5kg) i morao je malo više da se potrudi jer mu je konkurencija „duvala za vrat“. Uspeo je da dobaci do 45.85m i postane dvostruki šampion prvenstva.

Iva Bežanović je postala šampionka u disciplini skok u vis pobedivši sa 1.76m. Ona je vodila veliku borbu sa dosta raspoloženom Anom Kovrlijom iz zemunske „Mladosti“ i na kraju je smogla snage da je nadskoči za 2cm. Iva je još jednom potvrdila takmičarski talenat, postigla rezultat ne evropskom nivou i bila najbolja onda kada je to najpotrebnije.

To je uradila i Tara Žarić u trci na 2000m sa preprekama. Ona je do sada trčala trke preprekama na 3000m i ovo joj je bio prvi nastup na ovoj distanci ali to joj nije smetalo da od početka nametne svoju trku i stigne do titule šampioke Srbije rezultatom 8:10,50. Požrtvovano i hrabro je trčala, dala sve od sebe i to joj se na kraju isplatilo.

Zamalo na postolju, četvrta, je bila Katarina Škorić u bacanju koplja (500g). Iako još uvek pionirka ona je bacila koplje na daljinu svog novog ličnog rekorda sa ovom težinom i on sada iznosi 39.01m.

U skoku u dalj Teodora Čonić je bila sedma sa skromnih 5.33m.

Slavko Stević je u sredu nastupao na 15. po redu međunarodnom mitingu u Zenici. Ovaj atletski miting je veoma cenjen u regionu i na njemu nastupa veliki broj kvalitetnih takmičara. Pobedio je u skoku u vis sa 2.15m ostvarivši ukupno peti rezultat mitinga

Na otvorenom prvenstvu Beograda za seniore Tamara Prekajac je pobedila na 100m trčeći i u kvalifikacijama i u finalu identičan rezultat 12.14s. Milana Simić je sa 5.49m u skoku u dalj takođe osvojila zlato.

Šest takmičara i sedam zlatnih odličja – treneri Erak, Đorđić i Komlenić se slažu u konstataciji da je ovo jedna vredna i talentovana generacija takmičara i da ćemo ih verovatno još puno puta gledati na postolju.

