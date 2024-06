Kako se od najranijeg uzrasta brine o prirodi i saživi sa njom, pokazale su učiteljice i đaci rumske Dušanove škole u akciji Društva učitelja Srbije „Sa prirodom na ti“.

Učiteljice Marija Galečić, Sanja Kadar, Vesna Krstić i Irena Lazarević su u parku pored škole sprovele akciju sa ciljem da se podstaknu i promovišu aktivnosti na otvorenom, učenje i istraživanje u prirodi, o prirodi i za prirodu. U akciji je učestvovalo blizu stotinu đaka. Od materijala prikupljeno u parku stvarali su panoe sa porukom „Sa prirodom na ti“.

-Istraživali smo prirodu. Šetali parkom, slušali cvrkut ptica, divili se kretanju buba, osećali vetar, posmatrali šarenilo cvetova. Svi đaci su rekli da im je dobro, a to nije mala stvar. Jer kad je nešto dobro to ne može propasti… (Milena Dravić-Priče iz Nepričave). To treba da zapamtimo, jer kada bi propalo ne bi bilo ljudi, niti života uopšte, krtica u zemlji, riba u moru, ptica iznad nas, sve je to deo života, našeg života. Zato treba da čuvamo prirodu i jedni druge, rekla je Marija Galečić, učiteljica.

S.B.

