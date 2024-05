MLADI MATEMATIČAR LUKA SRETENOVIĆ: Igra sa brojevima

Sa samo pet godina Luka Sretenović iz Noćaja pokazao je interesovanje za brojeve koje je već tada sabirao i oduzimao bez imalo muke. Sada, desetogodišnjak i učenik učenik četvrtog razreda Osnovne škole “Dobrosav Radosavljević Narod” iza sebe ima niz sjajnih rezultata postignutih na matematičkim takmičenjima.

Da je dobar sa brojevima prvo je primetila Lukina mama, a po polasku u školu i učiteljica Snežana Karaklić.

-U školicu “Malac genijalac” sam krenuo sa pet godina i bilo mi je jako interesantno sve što smo tamo učilii radili, tu sam se zainteresovao za matematiku, a nisam ni znao šta je. Brojevi su mi bili zanimljivi i lako sam rešavao sve zadatke – kaže Luka, ali odmah ističe da pored matematike voli još i fizičko, kao i predmet digitalni svet.

Od prvog razreda počeo je da se takmiči i tako testira svoje znanje, a pored školskih matematičkih nadmetanja izuzetno uspešan je bio i na međunarodnom takmičenju “Kengur bez granica”. Tremu, mladi matematičar, kako kaže uglavnom nema, ona se pojavi tek na kratko i samo kada pred sobom ima zadatak čije rešenje ne može odmah da vidi. Ipak, kako je dosta uporan nikada ne napušta matematički problem, a da je zaista tako navodi primer kada je na jednom nadmetanju sat vremena rešavao samo jedan zadatak koji mu je naposletku doneo 20 bodova.

Luka za sada iza sebe ima nekoliko prvih mesta na školskim gradskim i okružnim takmičenjima. Na nadmetanju matematičara “Kengur bez granica” i to na republičkom nivou mladi Noćajac takođe je bio među najboljima u Srbiji. Kao i prošle i ove godine on je ostvario plasman u finale “Kengura” koje je zakazano za sredinu juna na Matematičko-prirodnom fakultetu u Kragujevcu.

Osim uspeha ostvarenih u matematici 10-godišnjak se okitio i brojnim medaljama u atletici i plivanju.

Sa Lukom je, kaže njegova učiteljica Snežana, uživanje raditi. Vredan je, poslušan, brzo uči.

-Luka je jedno sjajno dete i meni je zadovoljstvo što imam priliku da sve ove godine pratim njegov napredak i što sam deo tog njegovog matematičkog puta. Nama kada radimo vreme zaista proleti i nikada se ne držimo striktne satnice, jer zadatke koje vežbamo na dopunskim časovima su mahom teži od onih koje đaci rešavaju na redovnim časovima. Pripreme za takmičenja ozbiljno shvatamo i maksimalno smo fokusirani i predani vežbanju, pa se uglavnom družimo dva puta nedeljno pre ili posle nastave. Luka razmišlja na jedan drugačiji način, što je meni lično fascinantno, on zapravo toliko dobro uočava, zaključuje, povezuje da je to neverovatno. Ne radi po ključu, već do rešenja dolazi na svojom logikom koja je vrlo često drugačija od one kojom se većina vodi – kaže Snežana.

Učiteljica ističe da je kod Luka još jedan veliki plus što se bavi sportom.

-Nije, moramo priznati i Luka i ja, njemu baš uvek do matematike, voli on i da se igra, druži bavi se sportom i generalno ima dosta aktivnosti. Međutim kada uđemo u ciklus rada prosto ne stajemo sve dok ne prođu takmičenja. Pohvalila bih Lukino bavljenje plivanjem, jer je i kroz sport naučio puno toga, a prvenstveno o disciplini, pa i kako da se ponaša u pobedi i porazu – nastavlja učiteljica i za sam kraj ističe kako Luka ima veliku podršku roditelja koji ga redovno prate na svim takmičenjima bilo matematičkim ili sportskim.

