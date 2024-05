Udruženje za pomoć deci sa autizmom “Moj svet” Sremska Mitrovica

Početkom ove godine u Sremskoj Mitrovici osnovano je Udruženje za pomoć deci sa autizmom “Moj svet”, koje okuplja decu, njihove roditelje, odnosno staraoce, članove njihovih porodica i stručnjake.

Kako kaže Vanja Vetmić, koja je osnovala ovo Udruženje, u fokusu su mala deca uzrasta od tri godine i rana intervencija od momenta kada roditelji saznaju da mu dete ima problem pa sve do njegove desete godine.

-S obzirom da sam i sama majka petogodišnje devojčice sa autizmom, odlazeći sa njom na radionice u drugo udruženje, shvatila sam da bi bilo najbolje kada bi se mala deca odvojila od velike, jer su njihova interesovanja i potrebe različite. Zbog toga sam osnovala ovo Udruženje koje već sada broji više od tridesetoro dece iz Mitrovice, okolnih sela i Šida. Želja mi je da Udruženje bude podrška majkama i očevima, naročito neposredno nakon što saznaju dijagnozu, pošto je to najteži period za svakog roditelja, da se međusobno osnažimo, jer se razumemo i jer se mnogo lepše osećamo sa nekim ko deli naše probleme. Okupljamo se u Udruženju da razmenimo iskustva, da se posavetujemo i čujemo još nečiju priču, jer mnogo znači kada se sazna nešto neposredno od samog roditelja koji ima autistično dete. Takođe, Udruženje postoji i da bi se nekome pomoglo, da se pronađe neki lek, zakaže pregled, plati neki račun, nabave pelene, a sve je to moguće s obzirom da već imam listu sponzora jer ima dosta dobrih ljudi koji žele da nam pomognu. Moram da naglasim da su naša vrata otvorena ne samo za one koji imaju dete sa ovakvim stanjem, nego i za sve one roditelje koji još uvek nemaju dijagnozu, ali sumnjaju da njihovo dete ima autizam. Oni mogu da dođu kod nas, da se druže sa našom decom, jer kad znaš da ima još neko ko ima isti takav problem, onda sve bude lakše – kaže predsednica Udruženja “Moj svet” Vanja Vetmić.

Ona dodaje da su povodom obeležavanja Svetskog dana autizma u saradnji sa udruženjem “Autizam govori srcem” 2. aprila održali bazar u centru Sremske Mitrovice, a u planu je i organizovanje radionica sa defektologom i logopedom, kao i psihoterapija za roditelje.

-Takođe, vodićemo decu na razne izlete, već nakon praznika sa njima idemo u zoološki vrt u Beograd. Socijalizacija jako bitna, a roditelji se često plaše da sa njima idu napolje s obzirom da se nikada ne zna kako će deca sa autizmom da reaguju na okruženje, a sa druge strane ne zna se ni kako će okolina da reaguje na njih. Zato nam je bitno da smo zajedno i da smo podrška jedni drugima – kaže Vanja.

Ovo Udruženje još uvek nema sopstvene prostorije, nego se sastaju u jednoj igraonici koju iznajmljuju. Vanja radi na tome da dobiju svoj prostor u čemu ima podršku od resorne Gradske uprave. Kaže da je Grad za ovako kratko vreme prepoznao njihovu ideju, te da im je svojom nesebičnom podrškom dao vetar u leđa.

– Imam u planu da rad Udruženja proširim i na ostala mesta u okruženju, s obzirom da na teritoriji Srema ima jako puno dece sa autizmom, samo u ranoj intervenciji ih je preko 60. Zato pozivam sve roditelje male dece koja imaju autizam ili kod kojih se sumnja tu dijagnozu da se jave na broj telefona 065/22-68-687. Tu smo za njih, jer podrška je najvažnija, da znaju da nisu sami – poručuje Vanja.

S. Mihajlović

Projekat “U susret jednakosti – Srem bez predrasuda” se realizuje u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD, a administrira Nezavisno udruženje novinara Srbije. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove NUNS i Ambasade SAD već isključivo autora.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X