LIMONT BOSSKE COMPANY, RUMA- DA SE KOMŠIJE BOLjE UPOZNAJU, A DECA BEZBEDNO RASTU

Ruma-U vreme kada se više nego ikad zidaju stambene zgrade, kada se stanovi prodaju i pre nego što objekti budu gotovi, kada je jasno da je u pitanju i biznis i sveopšta promena načina života, postavlja se pitanje i one druge ljudske strane-koliko poznajemo svoje komšije i koliko je život u takvom okruženju protkan zajedništvom… Ipak uz malo ideje i truda zajednica može da se okupi, komšije bolje upoznaju, a deca dobiju kutak za lepo i bezbedno slobodno vreme. U zgradi Harmoni u Orlovićevoj ulici u Rumi investitora Limont Bosske Company nedavno je osvanulo novo dečije igralište. Tako je povodom otvaranja ovog kutka organizovan i porodični dan za najmlađe stanare ove zgrade i roditelje.

– Limont Bosske Company je kompanija koja zida zgrade širom Srema, ali ne zaboravljamo ni one koje su već useljene. Primer je ovo dečije igralište, jer naša kompanija vodi brigu o svojim stanarima i nakon završetka izgradnje stambenih objekata i useljenja. Želimo da se komšije poznaju, da deca imaju lep i bezbedan prostor za odrastanje i da se svi druže Najviše od svega želimo da ovde bude sve više dece koja će biti srećna i nasmejana. U tom pogledu mi kao kompanija možemo i želimo da im bar pružimo ovakav prostor. Ne možemo i ne želimo da utičemo na izbor prijatelja, ali gde god živeli, negovanje dobrosusedskih odnosa je jako važno, rekao je Slaviša Lazić, vlasnik Limont Bosske Company.

A novo dečije igralište je kutak ne samo za decu, već i za roditelje. Moderan i bezbedan dečiji mobilijar, ljuljaške, klackalice, tobogani su tu da igra bude opuštena i slobodna. Više letnjikovaca, ozidan roštilj, klupe i zelene površine su mesto gde se komšije uveliko druže i organizuju manja okupljanja i proslave. Svako je dao delić sebe, neki svoj talenat i umeće da mesto postane nov kutak za čitavu zajednicu. Među njima i Branislava Grubješić, stanarka zgrade Harmoni, akademska slikarka i majka dvoje dece.

-Moj zadatak je bio da oslikam jedan zid motivima iz crtanih filmova. Sa zadovoljstvom sam svoj talenat dala ovom prostoru, jer će ovde da odrastaju i moja deca, kao i ostali mališani, a u ovoj zgradi ih ima mnogo, rekla je Branislava Grubješić.

Poznata je ona izreka odomaćena kod nas da je komšija najrođeniji rod. Odatle je i krenula ideja za igralište koja je potvrdila ovu rečenicu.

-Do pre nekoliko meseci sa komšijama smo se znali samo iz viđenja. Na ovaj korak investitora smo naveli njegova supruga i ja, na početku je ideja bila da to bude nešto manjeg obima, ali danas smo dobili mnogo veći prostor. Sada svaki dan izvodimo decu, okupljamo se i u večernjim satima, sad su komšije počele i međusobno da se posećuju nakon što su se bolje upoznali ovde, a do pre mesec dana nisu se ni poznavali. Eto koliko jedno igralište može da učini, kaže Milutin Anđelić, stanar.

-U vreme pojačanog prisustva tehnologije u odrastanju dece i svakodnevnice odraslih, te i otuđenja, ovakva inicijativa može imati dugoročne pozitivne efekte na zajednicu, jer osnažuje osećaj pripadnosti i podrške među stanarima. Ovo je sjajan primer kako kompanije mogu da preuzmu aktivnu ulogu u stvaranju boljeg okruženja za život i rast zajednice, dodala je Sofka Dakić, saradnica Limont Bosske Company.

Limont Bosske Company trenutno gradi oko 650 stanova u Rumi, Vrdniku i Irigu, svaka će, poput ove, imati neke svoje posebnosti, krovnu terasu, sopstvena dvorišta i slično.

