Siniša Tomić iz Martinaca već godinu dana plovi morem

Kada je prošle godine odlučio da ode da radi na brodu, Siniša Tomić iz Martinaca o tome nije nikome pričao. Tek kada je sve već bilo rešeno, ugovor i viza, svoju odluku je saopštio roditeljima, koji su u početku malo negodovali. Ipak, prihvatili su to kao jednu od njegovih avantura i podržali ga u tome, a i kod prijatelja je uglavnom nailazio na reči podrške.

Nakon godinu dana provedenih na brodu, na kartingu, toboganima, laser tagu i VR prostoriji, kaže da mu u ovom poslu najteže pada odvojenost od kuće i odlazak u nešto nepoznato, ali da se vremenom čovek privikne na sve, tako da se ta nostalgija puno i ne oseća.

– Takođe, ponekad nedostatak slobodnog vremena koje se može provesti napolju zna da utiče na psihu, ali s obzirom na moj posao to nije toliko često. Radim u proseku 6 do 8 sati dnevno, sa pauzama od oko sat vremena. Što se tiče dobrih stvari koje sa sobom nosi ovaj posao, na prvom mestu je svakako činjenica da sam plaćen da putujem. Pored toga, benefit je i upoznavanje novih ljudi različitih nacionalnosti i iz svih krajeva sveta, tako da mogu reći da imam prijatelje svuda – od Amerike, preko Evrope do Azije – ovako o dobrim i lošim strana svog posla priča Siniša Tomić iz Martinaca i dodaje da su na brodu najčešći gosti iz Kanade i SAD, kao i iz Južne Amerike.

Dodaje da bi odlazak na brod preporučio svakome ko je avanturističkog duha i želi da proba nešto novo, pogotovo mladima koji još nisu vezani za porodicu i kuću, jer će njima takvo iskustvo mnogo značiti u životu.

Što se tiče zarade i ušteđevine, kroz osmeh kaže da se od prvog ugovora kući mogu doneti samo lepe uspomene.

-Ali, može ipak da se uštedi, naravno, jer je na brodu sve plaćeno, a jedini trošak je kad se izađe napolje ili ono što se popije u baru. Ne može da se zaradi baš da se kupi stan od jednog ugovora, ali da se provede lep odmor kući do sledećeg, to da. Što se tiče američkog putovanja, Majami i Meksiko su mi ostali u lepom sećanju, a što se tiče Evrope ne znam šta bih izdvojio, mnogo je lepše i mnogo više ima da se vidi nego u Americi, prepuno je istorije i arhitektura je prelepa. Tek trebam da obiđem Grčku, Tursku, Izrael i Maltu i u planu mi je da odem na ostrvo Vido – priča Siniša.

Kaže da planove za budućnost trenutno nema, živi u trenutku i uživa. Odmor će provesti kod kuće sa porodicom i prijateljima, pa će videti šta će nova godina da mu donese.

