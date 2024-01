Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisao je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju.

Na osnovu člana 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS“, br. 88/09 i 95/10 i 36/18) i člana 4. stav 3. Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze („Sl. glasnik RS“ br. 100/ 11i 40/19), pozivaju se sva lica muškog pola, sa teritorije opština Sremska Mitrovica, Šid, Ruma, Irig, Pećinci, Stara Pazova i Inđija, rođena 2006. godine i starijih godišta (1994-2005. godine), koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se jave u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Sremska Mitrovica, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

-za teritoriju opštine Sremska Mitrovica, u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 8, svakog radnog dana od 15.01.2024 do 29.02.2024. godine u vremenu od 08.00-15.00 časova

-za teritoriju opštine Ruma, u Rumi, Glavna br 172, svakog radnog dana od 15.01.2024 do 29.02.2024. godine u vremenu od 08.00-15.00 časova

-za teritoriju opštine Šid, u Šidu, Karađorđeva 2, svake srede od 17.01.2024 do 29.02.2024 u vremenu od 08.30-14.00 časova -za teritoriju opštine Stara Pazova, u Staroj Pazovi, Ćirila i Metodija br 18, svakog radnog dana od 15.01.2024 do 29.02.2024. godine u vremenu od 08.00-15.00 časova

-za teritoriju opštine Inđija, u Inđiji, Dunavska 2, svakog ponedeljka u četvrtka od 16.01.2024 do 29.02.2024. godine u vremenu od 08.00-15.00 časova

-za teritoriju opštine Pećinci, u Pećincima, Školska 7, svake srede od 17.01.2024 do 29.02.2024 godine u vremenu od 08.00-14.00 časova

-za teritoriju opštine Irig, u Irigu, Nikole Tesle 4, svakog utorka od 16.01.2024 do 29.04.2024. godine u vremenu od 08.00-14.00 časova.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju, na uvid, treba da ponese:

-ličnu kartu ili uverenje o državljanstvu Republike

-Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

-Opšti poziv proizvodi isto pravno dejstvo kao i pojedinačni poziv (član 10. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi).

