Obeležen Sveti Trifun, slava Opštine Irig

Irig-Uz rezanje slavskog kolača danas, 14.februara obeležen je Sveti Trifun, slava Opštine Irig. Sveti Trifun je zaštitnik vinograda i vinogradara, pa tako i fruškogorske vinske prestonice Iriga.

-Svim stanovnicima Opštine Irig želim srećnu slavu Svetog Trifuna. Zaštintnik vinograda, vinogradara i vinara, u godini za nama je doneo dobar rod i kvalitetno grožđe, što su potvrdili brojni vinari iz naše Opštine. A bolja vina donose boljitak i Opštini Irig, rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

Svetog Trifuna slavi i Srpska čitaonica u Irigu koja je ove godine dodelila dve „Luče“-značajnog priznanja za doprinos razvoju kulture na teritoriji naše opštine. Ovogodišnji nosilac „Luče“ je Aleksandra Ćirić Bošković, pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Majda Radošević, master profesor književnosti i jezika i nastavnik srpskog jezika u OŠ „Dositej Obradović“ u Irigu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.