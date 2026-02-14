  • subota, 14. februar 2026.
Obeležen Sveti Trifun, slava Opštine Irig
Društvo | Vesti | Irig
Obeležen Sveti Trifun, slava Opštine Irig

14. februar 2026. godine

Irig-Uz rezanje slavskog kolača danas, 14.februara obeležen je Sveti Trifun, slava Opštine Irig. Sveti Trifun je zaštitnik vinograda i vinogradara, pa tako i  fruškogorske vinske prestonice Iriga.
-Svim stanovnicima Opštine Irig želim srećnu slavu Svetog Trifuna. Zaštintnik vinograda, vinogradara i vinara, u godini za nama je doneo dobar rod i kvalitetno grožđe, što su potvrdili brojni vinari iz naše Opštine. A bolja vina donose boljitak i Opštini Irig, rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.
Svetog Trifuna slavi i Srpska čitaonica u Irigu koja je ove godine dodelila dve „Luče“-značajnog priznanja za doprinos razvoju kulture na teritoriji naše opštine. Ovogodišnji nosilac „Luče“ je Aleksandra Ćirić Bošković, pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i  Majda Radošević, master profesor književnosti  i jezika i nastavnik srpskog jezika u OŠ „Dositej Obradović“ u Irigu.

