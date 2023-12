“Dan mangulica” u Zasavici

Tradicionalno, prve subote u decembru u Specijalnom rezervatu prirode “Zasavica” održana je tradicionalna, 15. po redu, privredno – turistička manifestacija “Dana mangulica – sremski svinjokolj”.

Kako je objasnio Vuk Simić, zamenik upravnika Rezervata posetioci su, kao i godinama ranije, imali priliku da se upoznaju sa sremskim običajima klanja svinja, da degustiraju proizvode od mangulice, kupe sveže meso, čvarke i druge mesne prerađevine. Ponuda je, napominje on, bila bogata i ponovo opravdala očekivanja gostiju iz raznih krajeva Srbije.

-Tokom čitave godine naši gosti imaju mogućnost da kupe proizvode od mangulice, ali samo na današnji dan prilika je da kupe sve sveže, bukvalno da prstom pokažu deo svinje koji žele, da probaju specijalitete na licu mesta i da isprate proces topljenja čvaraka. Inače, manifestacija je svake godine nešto drugačija, a u smislu vremenskih uslova. Nekada smo klali opkoljeni snegom, po mrazu i kijametu, a evo danas je neobično topao dan za ovo doba godine, temperaura kreće oko 15 stepeni i pravo je uživanje biti ovde u prirodi – rekao je Simić.

Od jutarnjih sati, kako objašnjava, ljudi dolaze i odlaze, a većina njih se zadrži malo duže nakon kupovine, prošetaju, svrate u restoran, popiju kuvano vino ili rakiju. Gosti na svinjokolji, kao i generalno tokom godine, mahom iz Beograda i Novog Sada, mada ima ih i iz drugih mesta, kao što su Ruma i Loznica.

Interesovanje za meso i proizvode od mesa mangulice sve je veće, ističe Simić.

-Takozvani “slow food” trend ili pokret “spore hrane” sa zapada polako je došao i u Srbiju, a podrazumeva potpuno novi pristup, ne samo kada je priprema hrane u pitanju, već i poreklo. Stare rase, kao što je to mangulica, dosta su zdravije od ovih modernih svinja koje se tove u industrijskim uslovima i za samo nekoliko meseci budu spremne za klanje. Mangulici treba od godinu i po do dve godine da se nađe na meniju, što je jedan od razloga zašto je bila skoro istrebljena. Pak, kvaltet mesa ne može da se meri, jer one zahtevaju pašnjak, šumu, vole da riju zemlju, da traže sebi hranu i to pravi razliku – objašnjava zamenik upravnika.

Zasavčani, Đorđe i njegov sin Duško Belomarković tadicionalno su bili angažovani na dva fronta, dok je otac bio zadužen za meso, Duško je topio čvarke koji su ponovo bili jedan od najtraženijih proizvoda.

Nikoleta Bašić iz Beograda kratko je istakla da godinama unazad dolazi na svinjokolj, a glavni povod je mast od mangulice.

-Svu hranu spremam na masti i volim svežu od mangulica koju nabavim u Zasavici, prosto znam šta kupujem, znam poreklo i da ne stoji dugo u plastici, što mi je jako bitno. Inače, odmah nabavim količinu koja mi je dovoljna za godinu dana. Naravno, probala sam i druge proizvode, čvarke i kobasicu i mogu potvrditi da je vrhunski sve – rekla je Nikoleta.

Branko Jošić iz Stare Pazove prvi put je posetio svinjokolj, a kako je zaključio odmah po dolasku, ponuda je bogata i primamljiva. Pazovčanin je najviše bio zainteresovan za slaninu, mada su mu pažnju provukli i sveži čvarci.

“Dan mangulice” održava se u čast svinje koja je bila krunski izvozni proizvod Srbije tokom čitavog XIX i u prvoj polovini XX veka i koja je u prošlosti održala stanovništvo ovog kraja. Mangulica je stara sorta svinje, koja poslednjih godina postaje sve traženija zbog činjenice da njena masnoća nema holesterola. Četiri primerka mangulice je u Specijalni rezervat prirode “Zasavica” 2001. godine doneo profesor Gajić sa Poljoprivrednog fakulteta i od tada je rađeno na njenom razmnožavanju, ali i promociji. Inače, “Dan mangulica” je jedini dan u godini kada se u Rezervatu mogu kupiti sveži, ali i suhomesnati proizvodi od ove sorte svinja.

