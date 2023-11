Inđijski karatista Vuk Malić četvrti na Balkanu

Državni reprezentativac Srbije i takmičar inđijskog „Železničara“ Vuk Malić izborio je četvrto mesto u borbama u teškoj kategoriji preko 70 kilograma na Balkanskom prvenstvu za kadete i juniore u Ljubljani.

Žestoka konkurencija u teškoj kategoriji preko 70 kilograma, koja je brojala 50 najboljih takmičara iz 13 zemalja Balkana nije sprečila državnog reprezentativca Vuka Malića da ostvari odličan plasman sa pet pobeda i to protiv reprezentativaca Slovenije , Bosne i Hercegovine, Grčke, Bugarske, Turske.

Reprezentaivka Srbije u kadetskoj konkurenciji Tamara Manojlović u kategoriji do 54 kilograma, kao i Filip Lazić do 63 kilograma i Luka Mitrić preko 70 kilograma nisu uspeli da se bolje plasiraju u takođe veoma jakoj konkurenciji od po 50 takmičara u svakoj težinskoj kategoriji.

