PISMA ČITALACA: Inicijativa za biciklističku stazu do Novog groblja

Кako je nedavno završena akcija “Biram šta finansiram” i predloženo nekoliko projekata koji bi se finansirali iz budžeta Grada Sremska Mitrovica, građani su se zainteresovali za istu te dali još neke predloge koji bi se mogli realizovati u budućnosti.

Jedan od tih predloga izneo sam i lično, a to je da se uradi biciklistička staza i to počev od raskrsnice skretanja za Jarak, pa sve do Novog groblja.

Imajući u vidu činjenicu da je na Novom groblju sahranjeno oko 40 hiljada preminulih, te da svakodnevno članovi porodica obilaze grobove svojih bližnjih, a da je to deonica u industrijskoj zoni, kojom se kreću kamioni, samim tim i životi građana su ugroženi, a često se dešavaju i saobraćajne nezgode. Takođe, ovim putem, iz istog razloga, brojni Mitrovčani biciklom idu na posao.

S obzirom da se poslednjih deset godina dosta sredstava uložilo u naš grad i time doprinelo da zasija u punom sjaju, dokaz je da sadašnja vlast poštuje i osluškuje potrebe svojih građana i aktivno radi na tome da se život u našem gradu učini lakšim i lepšim.

Nadam se da će čelnici u bliskoj budućnosti prepoznati potrebe svojih građana i izgraditi gore pomenutu biciklističku stazu. Time bi sačuvali mnoge živote i olakšali saobraćaj u tom delu grada.

Zoran Nedimović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X