Privrednici Srema na sednici Regionalne privredne komore u Inđiji

U Inđiji je održana redovna jesenja sednica Parlamenta Regionalne privredne komore Srem, na kojoj su predstavljene digitalne platforme Privredne komore Srbije i plan rada za 2026. godinu. Tom prilikom uručene su i nagrade kompanijama i pojedincima koji su dali značajan doprinos razvoju sremske privrede.

Direktor RPK Srem Predrag Mujkić izneo je podatke o spoljnotrgovinskoj razmeni regiona, koja je u prvih devet meseci godine dostigla 4,5 milijardi evra.

U ime nagrađenih zahvalio se Dragan Đorđević, direktor „Sremskih novina“, ističući da priznanja predstavljaju podstrek za dalji razvoj i saradnju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.