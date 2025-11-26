  • sreda, 26. novembar 2025.
Privrednici Srema na sednici Regionalne privredne komore u Inđiji
Društvo | Vesti | Inđija
0 Komentara

Privrednici Srema na sednici Regionalne privredne komore u Inđiji

26. novembar 2025. godine

U Inđiji je održana redovna jesenja sednica Parlamenta Regionalne privredne komore Srem, na kojoj su predstavljene digitalne platforme Privredne komore Srbije i plan rada za 2026. godinu. Tom prilikom uručene su i nagrade kompanijama i pojedincima koji su dali značajan doprinos razvoju sremske privrede.

Direktor RPK Srem Predrag Mujkić izneo je podatke o spoljnotrgovinskoj razmeni regiona, koja je u prvih devet meseci godine dostigla 4,5 milijardi evra.

U ime nagrađenih zahvalio se Dragan Đorđević, direktor „Sremskih novina“, ističući da priznanja predstavljaju podstrek za dalji razvoj i saradnju.

