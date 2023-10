Novo autobusko stajalište

Mesna zajednica Prhovo je ovih dana završila radove na postavljanju novog autobuskog stajališta i uređenju prilaza i novom i postojećem stajalištu u centru naselja kod osnovne škole i crkve, a radovi su realizovani uz finansijsku podršku Opštine Pećinci.

Prilazi stajalištima su betonirani, a izlivena je i nova betonska ćuprija na prilazu novom stajalištu, jer je stara ćuprija na tom mestu propala i više nije mogla da se koristi.

-Nije reč o kapitalnoj investiciji, ali je svakako reč o investiciji koja će olakšati život meštanima koji koriste autobuski prevoz, ali i deci koja idu u školu. Na autobuskoj stanici prema Šimanovcima nije ni postojalo stajalište, što je za putnike bilo vrlo neprijatno u vreme padavina, dok kod postojećeg stajališta prema Pećincima prilazi nisu bili betonirani, pa su kada pada kiša ili sneg putnici mogli da priđu stajalištu samo sa puta, što je bilo prilično nebezbedno. Sada su izbetonirani prilazi stajalištima sa svih strana, a izbetonirali smo i novu ćupriju na prilazu pešačkom prelazu prema novom stajalištu na mestu stare, dotrajale i neupotrebljive ćuprije, tako da putnici ne moraju da idu preko blata ni do stajališta, ni od stajališta do autobusa – kaže predsednik Saveta mesne zajednice Prhovo Ivan Konjević.

On ističe da je na ovoj raskrsnici postavljena i nova led rasveta, obnovljena horizontalna saobraćajna signalizacija i da sve to, u kombinaciji sa usporivačima saobraćaja postavljenim pre dve godine, ovu raskrsnicu čini neuporedivo bezbednijom i za putnike i za osnovce koji svakodnevno prelaze raskrsnicu na putu do škole.

