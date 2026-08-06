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MUP: Maksimalan oprez zbog povećanog rizika od požara
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MUP: Maksimalan oprez zbog povećanog rizika od požara

6. avgust 2026. godine

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije apeluje na sve građane da budu odgovorni i oprezni prilikom paljenja vatre, s obzirom da je toplo i suvo vreme pogodno za nastanak i širenje požara, posebno na otvorenom prostoru.

Požari na otvorenom prostoru su realna opasnost za živote i zdravlje građana i mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu.

U slučaju da građani primete požar, potrebno je da odmah obaveste vatrogasno-spasilačku službu na broj telefona 193.

Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje trave, ostataka strnih useva, smeća i niskog rastinja na otvorenom prostoru, kao i loženje vatre na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

Zaprećene kazne za fizička lica kreću se od 10.000 – 50.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 dinara do milion dinara.

Izvor: www.pecinci.org

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