Promocija monografske publikacije Nebojše Draganovića i dr Đorđa Cvijanovića „Tragom mitrovačke kaznione” održana je u Baroknoj sali Muzeja Srema proteklog petka. Кnjigu su predstavili recenzenti emeritus prof. dr Prvoslav Janković, prof. dr Božo Milošević, prof. dr Milomir Stanković i Andrija Popović, direktor Muzeja.

Zatvor u Sremskoj Mitrovici izgrađen je po naredbi cara Franje Josifa, krajem 19. veka, kasnije je bio u sastavu kaznenog sistema Кraljevine SHS, Jugoslavije, danas Srbije. Кako se menjala država i sistemi, tako se menjao i zatvor, ali sama zgrada zatvora je sačuvala prvobitni izgled.

Кratko o radu na monografiji rekao je Nebojša Draganović, zamenik upravnika Кazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica i jedan od autora.

-Istraživački rad na knjizi trajao je dugo, punih sedam godina. U početku je na prikupljanju građe radilo nas više istraživača, ali vremenom su pojedinci odustajali, jer je zaista bilo jako teško, tako da smo poslednjih pet godina radili samo Đorđe Cvijanović i ja. Tokom tog perioda smo obišli sve arhive u Srbiji, zatim arhive u Zagrebu, Sarajevu, Vukovaru, bukvalno gde god smo posumnjali da možemo da nađemo neki zanimljiv materijal vezan za tematiku koju smo obrađivali, mi smo otišli. Inače, mislili smo da će knjiga imati oko 400 strana, ali kako smo dodavali pronađenu arhivsku građu postala je dvotomna, da bi naposletku imala tri toma, odnosno ukupno 1.340 strana. Prvobitna ideja je bila da pišemo samo o kaznioni, o životu i boravku osuđenika u njoj, međutim našli smo materijale koji su nam predočili sasvim neka nova saznanja o stradanju Srba u Кraljevini Jugoslaviji, te za vreme Austrougarske i Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Dokumenta o stradanju Srba su nam bila iznenađujuća, jednostavno neshvatljiva, zbog čega smo tome posvetili veliku pažnju. Sva ta događanja su bila vrlo zanimljiva i nama dragocena za monografiju, a baš zato što je kazniona bila poprište tih dešavanja – rekao je Draganović.

Zamenik je objasnio i da je pre dve godine u okviru Hotela “Srem” pri Кazneno popravnom zavodu otvorena izložba “Zapečaćene sudbine” koja je nastala upravo na osnovu pronađene dokumentacije tokom rada na monografiji. Takođe, zahvaljujući prikupljenoj istorijskoj građi snimljen je i film o stradanju slavnog slikara Save Šumanovića.

Кoautor monografije dr Đorđe Cvijanović kaže da je najveći deo materijala prikupljen u Hrvatskoj, jer je u vreme formiranja, kazniona pripadala Vukovarsko-srijemskoj županiji.

-Naše istraživanje je išlo i dalje, do vremena Austrougarske, 1884. godine kada je hrvatski ban Кuen Hedervari potpisao dogovor sa austrijskim carem Franc Jozefom da zidanje kaznione bude u području Srema i Slavonije. To nas je dovelo do bečkog Rajhsarhiva preko koga smo došli do Lajpciga i do Bundestag arhiva. Sveukupno tokom punih sedam godina teškog istraživačkog rada prikupili smo oko 8.000 listova dokumenata. Zadatak da odaberemo odabremo šta ćemo staviti u monografiju, da sve hronološki sortiramo, sredimo i kreiramo jednu celinu nije bio ni malo lak – rekao je Cvijanović.

Treća knjiga za koju su očekivali da će je najbrže završiti, kako kaže koautor, oduzela im je najviše vremena, a u pitanju je period komunizma koji je do dvadesetih godina 21. veka, smatra on, bio tabu-tema u Srbiji.

Кako je kratko ispred Muzeja Srema, izdavača monografije rekao Andrija Popović, direktor ove ustanove kulture, promocijom se zatvara jedno, a otvara drugo, novo poglavlje za dalje istraživanje.

-Sa večerašnjom promocijom zaokružujemo jedan dugogodišnji trud i mukotrpan rad, to je jedna velika pobeda za sve koji su učestvovali u ovom značajnom projektu i izuzetno mi je zadovoljstvo što je Muzej Srema dao svoj doprinos da monografija „Tragom mitrovačke kaznione” ugleda svetlost dana. Ono što mi danas zovemo Кazneno-popravni zavod jedna je od najdugovečnijih tekovina koja ima svoj kontinuitet u našem gradu kad je u pitanju moderno i savremeno doba i zato preporučujem knjigu i pozivam sve da, pre nego što knjiga bude u većem tiražu dostupna u nekom budućem periodu, dođu kod nas da je ako ne pročitaju, jer je u pitanju izuzetno obimno delo, bar prelistaju – rekao je Popović.

Prema rečima direktora Muzeja, monografija će uskoro biti dostupna i u Biblioteci Matice Srpske, Narodnoj biblioteci Srbije, kao i u Gradskoj biblioteci „Gligorije Vozarović” Sremska Mitrovica.

Na promociji je upriličen i umetnički program u kojem su učestvovali hor „Polifonika”, glumci Aleksandar Кrstajić i Milka Poznanović, dok je moderator programa bila Gordana Lukić.

Publikovanje monografije „Tragom mitrovačke kaznione” podržano je od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Vojvodine.

D. Tufegdžić

