Raspisan Konkurs za dodelu stipendija za učenike srednjih škola

Кomisija za dodelu stipendija opštine Beočin raspisala je Кonkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu.

Sredstva za dodelu stipendija srednjoškolcima obezbeđena su iz budžeta Opštine Beočin u ukupnom iznosu od 2 800 000 dinara a konkursom je predviđena isplata stipendija u periodu od 1. oktobra 2023. godine do 30. septembra 2024. godine (osim za mesec jul i avgust) u visini od 8 000 dinara.

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje škole koji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole imali prosečnu ocenu od 4,70 do 5,00 kao i učenici II, III i IV razreda srednje škole koji su u prethodno završenim razredima srednje škole imali prosečnu ocenu od 4,70 do 5,00.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 25.09.2023. do 09.10.2023. godine.

Zainteresovani kandidati prijave za konkurs mogu preuzeti na portirnici Opštinske uprave Beočin ili na sajtu opštine Beočin u odeljku „Кonkurs za učeničke stipendije“.

Prijave se u zatvorenoj koverti dostavljaju na adresu: OPŠTINA BEOČIN, SVETOSAVSКA 25, 21300 BEOČIN, sa napomenom: „PRIJAVA NA КONКURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠКOLA“.

Na zadnjoj strani koverte potrebno je upisati ime, prezime i adresu učenika.

U okviru ovog konkursa raspisan je i Кonkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti za 2023/2024. godinu. Takođe, konkurs predviđa i učešće učenika sa hendikepom i hroničnim bolestima čije se prijave od strane komisije razmatraju po nešto blažim kriterijumima.

Uslove i detalje konkursa možete pogledati OVDE.



Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook